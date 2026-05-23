Иван Запрянов обединява Ботев и Локо на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)

Безпрецедентно обединение на два от най-великите български футболни клуба цели участникът в ELITBET MAX FIGHT 65 Иван Запрянов!

Той ще излезе на ринга на 29 май за една от най-дългоочакваните срещи в гала вечерта, която ще бъде излъчена пряко по bTV Action и на VOYO.BG.

Запрянов ще се изправи срещу румънския ветеран Йон Грегоре в подглавната среща в класическия ММА формат – три рунда по пет минути.

Обединени

Необичайното при Иван Запрянов е, че се подготвя за двубоя в залите и на двата съперничещи си пловдивски клуба – Ботев и Локомотив - със специална тениска с емблемите и на двата. Това е една от каузите му да участва в бенефисния двубой – спортът да сприятелява и обединява, съперничеството да е само на ринга и в залите, а не на улицата:

"Спортът ни обединява и съперничеството трябва да е само на ринга! Това, че сме привърженици на даден отбор, това, че носим тениска – не трябва да ни прави мишена... Защото имало е случаи назад във времето, когато заради носене на тениски са се случвали грозни неща. Точно това искам да предотвратим. И личният пример е най-важен.

Затова моята подготовка протича през спортните клубове на двата пловдивски отбора - Ботев и Локомотив. Баща на две момчета съм. Големият ми син е на 14 години, малкият е на 9. Интересен факт е, че единият е фен на Ботев, другият е фен на Локомотив.", споделя Запрянов.

Бенефис

Иван Запрянов е бивш национал по джудо и самбо, с многообещаваща кариера в ММА двубоите, когато преди 18 години внезапно лекарите му забраняват да се качва на тепиха по здравословни причини. Това е изключително тежко решение за младия мъж, чийто живот изцяло е свързан със спорта:

"Най-важният житейски урок, който научих, и това е благодарение на спорта... Спортът ме е научил никога да не се предавам", казва той.

Това е причината след 18 години Иван се завръща за своя бенефисен двубой, който ще украси гала вечерта на 29 май.

"Накараха ме да спра множество фактори, които бяха свързани с мои контузии, които не са получени по време на тренировка и на състезания... Много лекари назад през годините казаха, че няма да мога да практикувам спортовете, които винаги съм практикувал, но факт е, че дори и след толкова години съм в залата и ще участвам на това бойно шоу", заяви той.

Гледайте ELITBET MAX FIGHT 65 пряко по bTV Action и на VOYO.BG на 29 май!