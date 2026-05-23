Мейуедър е баща на пето дете. Плаща 1 милион долара на стриптийзьорка!

Семейството на един от най-атрактивните и богати спортисти в света Флойд Мейуедър се разраства по... съдебен път.

Той бе признат за баща на 4-годишно момиченце, след като майката на детето - бившата стриптийзьорка Пейдж Мурхед, заведе дело преди почти 3 години.

Интересно е да споменем, че Мейуедър не се е подложил на ДНК тест, въпреки че това е било условие на съда. Заради отказа му обаче властите приемат, че той е баща и му отреждат да плати солидна издръжка.

Познанство

Майката на момиченцето разказа пред съда, че работила в стриптийз клуба на Мейуедър и двамата се познават от там.

Те имали връзка няколко години, а боксьорът и бивш носител на световни титли в пет категории, както и на бронзов медал на олимпийските игри през 1996 година, поискал от нея да прекратят отношенията си, щом научил, че е бременна.

Мейудър дори предложил тя да направи аборт, на което Мурхед не се съгласила и завела съдебно дело.

Издръжката

Освен че обяви бившия боксьор за баща на детето, съдът заяви, че той трябва да поеме отговорност и да плати издръжка - по 32 850 долара на месец.

За изминалите четирите години, в които Мурхед сама са е грижила за детето, тя трябва да получи 933 050 долара.

Ако не плати, то съдът може да наложи запор на Мейуедър за над 2 млн. долара! Всъщност състоянието на американеца се оценява на над 400 милиона долара, така че това е нищожна част от парите му.

Децата

Мейуедър има 3 деца от покойната си съпруга Джози Харис - Джира (23 години), Кораун (27 години) и Зайон (25 години).

С Мелиса Брим пък той има една дъщеря от този период - Ияна (26 години).

Той вече е и дядо.

А на 49 години светът тръпне в очакване за завръщането му на ринга срещу Мани Пакиао.

Двамата се срещнаха на ринга през 2015 година. Американецът спечели двубоя със съдийско решение. Така той обедини титлите в полусредна категория на Световния боксов съвет (WBC), Световната боксова асоциация (WBA) и Световната боксова организация (WBO).