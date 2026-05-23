bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Ужас! Легенда на Формула 1 с травма на главата след въоръжен обир в дома му!

Престъпниците принудили синът на Ален Прост да отвори семейния сейф

Ужас! Легенда на Формула 1 с травма на главата след въоръжен обир в дома му!
Instagram

Истински ужас изживя легендарният пилот от Формула 1 Ален Прост! 

В дома на 4-кратния (1985, 1986, 1989, 1993) шампион са нахлули въоръжени мъже и са принудили сина му да отвори семейния сейф, откъдето са взели ценни вещи

71-годишният Прост е пострадал и физически, като е бил ударен по главата. 

Грабежът

Престъплението се е случило миналия вторник в семейния имот на бившият ас на "Рено", "Макларън" и "Ферари" на самия бряг на Женевското езеро в град Нион. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by A L A I N P R O S T (@a.prost)

В 8:30 сутринта в дома нахлуват няколко въоръжени и маскирани души, които принуждават сина на Прост да отвори сейфа и взимат от там няколко предмета. Все още не е ясно какви са те, но вероятно става дума за скъпи часовници. 

Бившият пилот е посланик на изключително луксозен бранд, а групата вероятно е знаела, че в дома си държи ценни модели. 

Семейството отказа да прави изявления. 

Полицията

На място веднага е пристигнала швейцарската полиция, която се е задействала и е затворила пътищата в областта, но без успех. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by A L A I N P R O S T (@a.prost)

Нападателите не са заловени до моменти и се смята, че вече са на територията на друга държава. 

Самият Ален Прост пък е напуснал Швейцария и се е завърнал в Дубай, където в последните години прекарваше голяма част от времето си. 

Пилотът носи прозвището Професора, получено заради изключително стабилното му и последователно представяне на пистата през 80-те години на ХХ век във Формула 1. 

Той има 51 победи и 106 пъти се е качвал на подиума в стартове от един от най-аткрактивните, трудни и скъпи спортове в света. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by A L A I N P R O S T (@a.prost)

 
Тагове:

формула 1 швейцария обир грабеж часовници ален прост

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Мейуедър е баща на пето дете. Плаща 1 милион долара на стриптийзьорка!

Мейуедър е баща на пето дете. Плаща 1 милион долара на стриптийзьорка!
Дежавю! Олимпиакос излиза срещу Реал за трофея в Евролигата (ВИДЕО)

Дежавю! Олимпиакос излиза срещу Реал за трофея в Евролигата (ВИДЕО)
Наказания пратиха Никола Цолов на първа редица в Канада

Наказания пратиха Никола Цолов на първа редица в Канада

Последни новини

Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

"Адът премина през града": Съблекалня, бус и терен - Локо Дряново показа щетите (ВИДЕО)
Мейуедър е баща на пето дете. Плаща 1 милион долара на стриптийзьорка!

Мейуедър е баща на пето дете. Плаща 1 милион долара на стриптийзьорка!
Иван Запрянов обединява Ботев и Локо на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)

Иван Запрянов обединява Ботев и Локо на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV