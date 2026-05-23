Ужас! Легенда на Формула 1 с травма на главата след въоръжен обир в дома му!

Истински ужас изживя легендарният пилот от Формула 1 Ален Прост!
В дома на 4-кратния (1985, 1986, 1989, 1993) шампион са нахлули въоръжени мъже и са принудили сина му да отвори семейния сейф, откъдето са взели ценни вещи.
71-годишният Прост е пострадал и физически, като е бил ударен по главата.
Престъплението се е случило миналия вторник в семейния имот на бившият ас на "Рено", "Макларън" и "Ферари" на самия бряг на Женевското езеро в град Нион.
В 8:30 сутринта в дома нахлуват няколко въоръжени и маскирани души, които принуждават сина на Прост да отвори сейфа и взимат от там няколко предмета. Все още не е ясно какви са те, но вероятно става дума за скъпи часовници.
Бившият пилот е посланик на изключително луксозен бранд, а групата вероятно е знаела, че в дома си държи ценни модели.
Семейството отказа да прави изявления.
На място веднага е пристигнала швейцарската полиция, която се е задействала и е затворила пътищата в областта, но без успех.
Нападателите не са заловени до моменти и се смята, че вече са на територията на друга държава.
Самият Ален Прост пък е напуснал Швейцария и се е завърнал в Дубай, където в последните години прекарваше голяма част от времето си.
Пилотът носи прозвището Професора, получено заради изключително стабилното му и последователно представяне на пистата през 80-те години на ХХ век във Формула 1.
Той има 51 победи и 106 пъти се е качвал на подиума в стартове от един от най-аткрактивните, трудни и скъпи спортове в света.
