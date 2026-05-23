Апокалипсис в Дряново: Стадионът на Локомотив е под вода! (ВИДЕО)

Общината обяви бедствено положение

Община Дряново

Футболният стадион в Дряново бе потопен от обилните валежи в Централна България. 

Това се вижда от кадри от мястото на природното бедствие, което достигна апокалиптични размери. 

Стадионът се използва от местния Локомотив, който игра в окръжната група на Габрово. Тимът няма мач скоро на спортното съоръжение, като в последния кръг от шампионата гостуват на Севлиево, където положението не е по-малко критично. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България под вода - наводнения, залети къщи, бедстващи хора и реки извън коритата

Наводнението

"Реката преля и наводни стадион "Локомотив". Водата помете всичко по пътя си, а както се вижда и на клипа – дори мивката е съборена. Гледката е потресаваща. Истински ужас…", написаха футболния клуб. 

 
 
 
Проблем има и с моста, който отвежда до стадиона, като достъпът е ограничен. 

Община Дряново е обявила бедствено положение. 

Ситуацията

Интензивни валежи предизвикаха наводнения в няколко общини в страната, а системата BG-Alert се задейства на няколко пъти. Заради поройния дъжд, който наложи евакуация във Велико Търново снощи, ситуацията в региона остава критична.

 
 
 
Река Янтра излезе от коритото си и заля пътища и инфраструктура.

Заради проливните дъждове в община Габрово е обявено бедствено положение за част от територията.

Кризисна е и ситуацията в Априлци, където дъждът от изминалата нощ наводни няколко къщи. 

Валежите затрудняват и движението по пътищата в страната. По информация на bTV е залят обходният път за Троянския манастир.

