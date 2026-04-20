на живо
на живо
Алекс Колев в "Спортен нюзрум": Берое е подигравка!

Исках да завърша в Левски, но вече е късно, призна нападателят

Алекс Колев в
Lap.bg

Бившият нападател на Левски Алекс Колев говори в дигиталното ни предаване "Спортен нюзрум" откровено за престоя си в Китай, разминаването със „сините“ и нуждата от повече доверие към българските футболисти.

„Пълни стадиони и удоволствие от футбола“

Нападателят призна, че адаптацията към китайския език е била трудна, но вече се е приспособил:

„С езика не съм свикнал, но откъм манталитет на хората нещата са ясни. Бързо се приспособявам. На всеки мач тук има по 20–30 000 души, последният беше пред 45 000. Обичат футбола, но не са фанатици като в Аржентина или на Балканите – няма негативизъм. Играе се с голямо удоволствие“, сподели Колев.

„Исках да завърша в Левски“

Нападателят не скри разочарованието си, че не е успял да завърши кариерата си на "Герена": „Исках да завърша в Левски, не се получи. Така е трябвало да стане. Битката за титлата приключи, няма какво да се случи. На Левски им трябват две победи. Имат сериозен отбор. Но съм сигурен, че ще станат шампиони. 10 точки са много.“

17 години, 33 треньорски смени: Приключва ли чакането на Левски?

Той отбеляза и че Лудогорец не се е възползвал от грешките на конкурента.

За треньорската работа: „Хулио е голям психолог“

Колев отличи ролята на наставника в съблекалнята:

„Шест месеца работих с Хулио – голям психолог. Знае как да се държи с всеки в клуба. Шампион се става като биеш по-слабите. Левски взе ли ги – взе ги. Това държи играчите гладни и жадни.“

Колев е категоричен относно политиката на някои клубове:

„Крумовград и Хебър – с многото чужденци и изпаднаха. Берое - подигравка с футбола е това, което сега се случва. По-добре да играят във В група с българи. Идват футболисти от пета-шеста лига, вкарват 10 гола и си тръгват. Трябва да се дава шанс на българите. Някои чужденци идват и дори не знаят за кой клуб играят...“

БФС реши: ЦСКА - Левски на 25 април
семейство китай левски българи берое крумовград чужденци кариера подигравка хебър Алекс Колев

Шест титли и вече е безсмъртен! (ВИДЕО)

Шест титли и вече е безсмъртен! (ВИДЕО)
Малена Замфирова сподели разтърсваща СНИМКА

Малена Замфирова сподели разтърсваща СНИМКА
Байерн сложи 35-ата корона с голов рекорд

Байерн сложи 35-ата корона с голов рекорд
Нахапан от дървеници, със затруднено дишане в 2:30 през нощта и оставен сам в болницата

Нахапан от дървеници, със затруднено дишане в 2:30 през нощта и оставен сам в болницата

НА ЖИВО: Медал и за Иван Димов (ВИДЕО)

НА ЖИВО: Медал и за Иван Димов (ВИДЕО)
Спортен нюзрум, еп.128: Хулио гласува за титла! (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп.128: Хулио гласува за титла! (ВИДЕО)
Шест титли и вече е безсмъртен! (ВИДЕО)

Шест титли и вече е безсмъртен! (ВИДЕО)
НА ЖИВО: Ангел Русев е шести след изхвърлянето, Данев - девети! (ВИДЕО)

НА ЖИВО: Ангел Русев е шести след изхвърлянето, Данев - девети! (ВИДЕО)
