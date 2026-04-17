bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

17 години, 33 треньорски смени: Приключва ли чакането на Левски?

Кога Сините може да грабнат титлата?

17 години. 33 треньорски смени. 23 различни треньори, за да бъде спечелена бленуваната 27-а титла на България.

Това е пътят на Левски.

Чакане, което по всичко изглежда, че ще приключи още следващия месец, ако не станем свидетели на чудо.

10-те точки аванс на върха, кризата в Лудогорец и постоянството на селекцията на Хулио Веласкес обаче не подсказват, че нещо може да се обърка.

Преди заключителната фаза

Преди старта на плейофите в първенството Левски има 70 точки в актива си. Анализите на „Football Meet Data” сочат, че шансовете да триумфират с титлата, дори при спечелени само още 3 пункта, е над 45%.

Така, в зависимост от жребия и резултатите, Левски може да си осигури титлата още във втория кръг на плейофите, като стане недостижим за Лудогорец, който в момента е с 60 пункта на второто място.

Сравнение в "орлите"

Историята обаче показва, че активът на момчетата на Хулио Веласкес е бил достатъчен за три от 14-те поредни титли на прекия конкурент.

За последно през сезон 2020/21 разградчани взеха трофея със 70 точки.

Но това се случи и при първия им триумф, когато изпревариха ЦСКА с 1 точка, както и през кампания 2015/16.

72 точки пък са били достатъчни на зелените да останат на върха през 2019/20 и 2012/13, когато водеха свирепа битка точно със "сините" и я спечелиха със само точка повече.

Титлата на Левски ще прекъсне не само хегемонията на Лудогорец, но и незапомненото 16-годишното чакане трофея да се завърне в София, след като преди "зелените" да седнат на трона, друг тим от провинцията – Литекс, бе на върха в две поредни години.

Най - важното

На 6 едва не го убиха шимпанзета, а сега е шампион на тепиха

На 6 едва не го убиха шимпанзета, а сега е шампион на тепиха

АЕК на Мартин Георгиев помечта, но отпадна (ВИДЕО)

АЕК на Мартин Георгиев помечта, но отпадна (ВИДЕО)
Лионел Меси си купи футболен клуб

Лионел Меси си купи футболен клуб
Везенков и Олимпиакос са №1 в редовния сезон на Евролигата (ВИДЕО)

Везенков и Олимпиакос са №1 в редовния сезон на Евролигата (ВИДЕО)
Влак помете емблематичен вратар на Ювентус, Ливърпул и Арсенал

Влак помете емблематичен вратар на Ювентус, Ливърпул и Арсенал

Последни новини

На 6 едва не го убиха шимпанзета, а сега е шампион на тепиха

На 6 едва не го убиха шимпанзета, а сега е шампион на тепиха

Как да направим Саша Везенков MVP на Евролигата? (ЛИНК)

Как да направим Саша Везенков MVP на Евролигата? (ЛИНК)
АЕК на Мартин Георгиев помечта, но отпадна (ВИДЕО)

АЕК на Мартин Георгиев помечта, но отпадна (ВИДЕО)
Везенков и Олимпиакос са №1 в редовния сезон на Евролигата (ВИДЕО)

Везенков и Олимпиакос са №1 в редовния сезон на Евролигата (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV