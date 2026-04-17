17 години, 33 треньорски смени: Приключва ли чакането на Левски?

17 години. 33 треньорски смени. 23 различни треньори, за да бъде спечелена бленуваната 27-а титла на България.

Това е пътят на Левски.

Чакане, което по всичко изглежда, че ще приключи още следващия месец, ако не станем свидетели на чудо.

10-те точки аванс на върха, кризата в Лудогорец и постоянството на селекцията на Хулио Веласкес обаче не подсказват, че нещо може да се обърка.

Преди заключителната фаза

Преди старта на плейофите в първенството Левски има 70 точки в актива си. Анализите на „Football Meet Data” сочат, че шансовете да триумфират с титлата, дори при спечелени само още 3 пункта, е над 45%.

With 70 pts after 30/36 rounds, and 10 pts more than Ludogorets, Levski are only 3 wins away from winning their first Bulgarian league title in 17 years!



It would also end Ludogorets' record-breaking series of 14 consecutive league titles!



With 79 pts… pic.twitter.com/lCspJ1LE4b — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 16, 2026

Така, в зависимост от жребия и резултатите, Левски може да си осигури титлата още във втория кръг на плейофите, като стане недостижим за Лудогорец, който в момента е с 60 пункта на второто място.

Сравнение в "орлите"

Историята обаче показва, че активът на момчетата на Хулио Веласкес е бил достатъчен за три от 14-те поредни титли на прекия конкурент.

За последно през сезон 2020/21 разградчани взеха трофея със 70 точки.

Но това се случи и при първия им триумф, когато изпревариха ЦСКА с 1 точка, както и през кампания 2015/16.

72 точки пък са били достатъчни на зелените да останат на върха през 2019/20 и 2012/13, когато водеха свирепа битка точно със "сините" и я спечелиха със само точка повече.

Титлата на Левски ще прекъсне не само хегемонията на Лудогорец, но и незапомненото 16-годишното чакане трофея да се завърне в София, след като преди "зелените" да седнат на трона, друг тим от провинцията – Литекс, бе на върха в две поредни години.