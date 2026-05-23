Сълзите на Игор Тиаго и майка му трогнаха феновете (ВИДЕО)

Бразилският национал преживя особено емоционален момент

Бразилският национал Игор Тиаго преживя особено емоционален момент, но не на терена, а извън него.

ESPN организира изненадваща среща с майка му Мария Дива, която той не беше виждал повече от година заради тежкия футболен сезон. Видеото трогна с искрената реакция и сълзите на бившия нападател на Лудогорец.

В коментарите феновете не скриха, че са се разчувствали от клипа и се обединиха, че семейството е по-ценно от всеки трофей.

Докато спортистите на високо ниво печелят милиони в далечни страни, една от най-трудните части в кариерата им е раздялата с близките за дълъг период.

Срещата на Тиаго и майка му напомня за жертвите, които и двамата правят в името на успеха. Тя разказва човешките истории зад парите, головете и славата.

Запалянковците споделиха в коментарите и друго видео - това, в което майката на Тиаго разбира, че ще гледа сина си с националната фланелка на започващото идния месец световно първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Сезонът на Тиаго

През настоящия сезон Игор Тиаго направи фурор в английската Висша лига. 24-годишният таран на Брентфорд има 22 гола, като с повече е единствено суперзвездата на Манчестър Сити Арлинг Холанд, който е отбелязал 27.

Силните изяви на Тиаго привлякоха вниманието на селекционера на Бразилия Карло Анчелоти и легендарният италианец го включи в състава за световното първенство.

"Селесао" не разполага с много опции за върха на атаката, така че вероятно на мондиала тя ще бъде водена именно от голаджията на "пчеличките".

Тиаго подписа с Лудогорец през 2022 г. с трансфер от Крузейро на стойност 1.3 млн. евро. Година по-късно, след 21 гола и 11 асистенции в 55 мача във всички турнири, той потегли към белгийския шампион Брюж срещу 11 млн. евро.

От Втора лига до… втори във Висшата лига

Последваха 29 попадения и 6 асистенции в 55 двубоя, преди да премине в Брентфорд за 33 млн. евро.

В дебютния си сезон бразилецът претърпя тежка контузия, имаше и сериозна конкуренция в нападение. През настоящия обаче лондонският клуб го превърна в своя основен нападател, а Тиаго се отплати за доверието, помагайки на тима да стане една от приятните изненади в английския елит.

среща Бразилия коментари национален отбор световно първенство мондиал майка раздяла карло анчелоти феновете брюж лудогорец висша лига брентфорд емоционална трогна Игор Тиаго

