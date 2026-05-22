Берое изпадна от елита за първи път от 18 години

Берое изпадна от родния футболен елит за първи път от 18 години. Старозагорци ще играят във Втора лига, след като загубиха с 0:3 като гости на Ботев Враца.

Така заралии завършиха 14-и с 34 точки - 2 зад Септември София, който продължава към бараж за място в Първа лига.

Освен Берое, във второто ниво изпаднаха още Монтана и Добруджа.

Ботев Враца направи отличен сезон, в който оцеля комфортно, като приключва кампанията на девета позиция с актив от 3 точки.

Класика под Околчица

На ст. Христо Ботев домакините откриха резултата в 25'. При една контраатака Мичи Нтело бе изведен малко зад централната линия очи в очи с вратаря Артур Мота и с техничен удар го преодоля за 1:0.

До почивката Берое не намери начин да отговори, а веднага след паузата врачани удвоиха аванса си. Нтело пусна пас към Мартин Петков, който прескочи топката и тя попадна в Радослав Цонев. Юношата на Левски веднага комбинира обратно с Петков, който от малък ъгъл преодоля Мота за втори път.

В добавеното време на двубоя Касим Хаджи оформи крайното 3:0 след нова контраатака.