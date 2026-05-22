Берое изпадна от елита за първи път от 18 години

Старозагорци загубиха с 0:3 от Ботев във Враца

Берое изпадна от родния футболен елит за първи път от 18 години. Старозагорци ще играят във Втора лига, след като загубиха с 0:3 като гости на Ботев Враца.

Така заралии завършиха 14-и с 34 точки - 2 зад Септември София, който продължава към бараж за място в Първа лига.

Освен Берое, във второто ниво изпаднаха още Монтана и Добруджа.

Ботев Враца направи отличен сезон, в който оцеля комфортно, като приключва кампанията на девета позиция с актив от 3 точки.

Класика под Околчица

На ст. Христо Ботев домакините откриха резултата в 25'. При една контраатака Мичи Нтело бе изведен малко зад централната линия очи в очи с вратаря Артур Мота и с техничен удар го преодоля за 1:0.

До почивката Берое не намери начин да отговори, а веднага след паузата врачани удвоиха аванса си. Нтело пусна пас към Мартин Петков, който прескочи топката и тя попадна в Радослав Цонев. Юношата на Левски веднага комбинира обратно с Петков, който от малък ъгъл преодоля Мота за втори път.

В добавеното време на двубоя Касим Хаджи оформи крайното 3:0 след нова контраатака.

