3 години по-късно: Везенков отново е на финал в Евролигата!

3 години по-късно Александър Везенков отново е на финал в Евролигата! Най-добрият български баскетболист изведе Олимпиакос до спора за трофея след 79:61 срещу действащия шампион Фенербахче в Атина.

Родното тежко крило завърши с 16 точки, 5 борби и асистенция, като направи много силна трета четвърт в Telekom Center - залата на кръвния враг Панатинайкос.

Везенков вече се класира за финала веднъж - през 2023 г., когато изигра страхотен мач (29 точки, 9 борби, 4 асистенции), но гръцкият гранд загуби инфарктно от Реал Мадрид със 78:79.

Саша и компания отстъпиха в полуфиналите преди година, както и през 2021/2022.

През миналия сезон "червено-белите" паднаха с 68:78 от тогавашната си "черна котка" Монако, преди все пак да се утешат с бронзовите медали след 97:93 над големия си съперник Панатинайкос.

При дебюта на Везенков във Файнъл Фор, през 2022 г., Олимпиакос загуби със 74:77 от Анадолу Ефес, а след това и със 74:84 от Барселона в малкия финал.

Снимка: Reuters

Прокобата

Първият в редовния сезон на Евролигата впоследствие никога не е печелил трофея.

Ще успеят ли Везенков и компания да развалят проклятието и да вдигнат купата за четвърти път в клубната история, след 1997, 2012 и 2013 г.? Или 15-кратният шампион на Гърция ще преживее ново разочарование? Предстои да разберем в неделя, когато Олимпиакос ще се сблъска с Реал Мадрид или Валенсия.

Снимка: Reuters

При триумф, това би бил девети трофей за Везенков в Олимпиакос. Той е трикратен шампион на Гърция (2022, 2023 и 2025 г.), двукратен носител на Купата на страната (2022 и 2023) и трикратен на Суперкупата (2022, 2024 и 2025).

Снимка: Reuters

Саша кара втори период в гранда от Пирея, с който подписа през 2018 г., преди да стигне до най-силното първенство в света - Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA) със Сакраменто Кингс през 2023 г. Той се завърна в Олимпиакос година по-късно и се утвърди като баскетболист №1 на Стария континент.