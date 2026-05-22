Везенков: Следих Евровизия, направо ги убихме! (ВИДЕО)

"Да, следих Евровизия. Как да не съм?! Направо ги убихме! Първи сме и по гласове от жури, и по гласове от публика. Беше супер!"

Това заяви пред сръбската Mozzart Sport най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, минути след като изведе Олимпиакос до финала на Евролигата.

А на въпроса “Значи е време в София пак да дойде Лепа Брена с хеликоптер и да открие конкурса?”, той отговори: "Първо Евролигата да дойде в Атина, пък после ще видим какво ще става в София!"

Везенков блесна за Олимпиакос и детронира Фенербахче, а в неделя гръцкият гранд очаква Реал Мадрид или Валенсия в спора за трофея.

Така, след грандиозния успех на DARA в песенния конкурс, България може да има шампион и в европейския баскетбол.

Лепа Брена каца на Националния стадион

През 1990 г. една от дивите на балканската музика Лепа Брена пее на Националния стадион "Васил Левски". В началото на концерта тя каца в средата на стадиона с хеликоптер на БГА "Балкан", който е служил за личен транспорт на бившия първи в държавата Тодор Живков.

Събитието хвърля във възторг присъстващите на стадиона, а данните колко човека има там може да се обобщят с една дума - "Много".

Капацитетът на "Васил Левски" по онова време е малко над 43 200 души. Продадените билети за концерта са 110 000, по непотвърдени данни.

Смята се, че за изпълненията на Лепа Брена в София в акомпанимент на групата й "Сладки грех" около терена са се стекли между 80 и 100 хиляди души. И до днес това се счита за най-посетеното музикално събитие у нас.

Самата Лепа Брена често споменава концерта в София като един от най-успешните в почти половинвековната си кариера.