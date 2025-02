Ботев Пловдив продаде една от звездите си в Англия (ВИДЕО)

Часове преди края на трансферния прозорец в Англия, Ботев Пловдив осъществи престижен трансфер. "Канарчетата" продадоха един от най-добрите си футболисти на Шефилд Юнайтед.

Подвизаващият се в Чемпиъншип тим обяви, че е направил две сделки в края на трансферния прозорец, а едната е на нападателя на пловдивчани Кристиан Нвачукву.

United can confirm the acquisition of young Nigerian winger Christian Nwachukwu from Bulgarian side Botev Plovdiv.