Нещастие: Победител в НАСКАР на носилка заради опит за празненство (ВИДЕО)

Пилотът от НАСКРА Конър Зилиш може да кандидатства за най-нелепо нараняване в спорта! И ще заслужи едно от челните места с падането си след победата си в старт от сериите "Xfinity" в събота (9 август).

19-годишната звезда се опита да отпразнува триумфа върху своя автомобил, но... завърши в болница и със счупване.

На покрива

Зилиш триумфира на пистата в Уоткинс Глен на борда на своя "Шевролет".

С напитка в ръка той се опита да се качи на покрива на мощното возило, но се подхлъзна.

По време на падането кракът му се закачи във вратата, така че пилотът не успя да реагира и се стовари доста болезнено на земята.

Медицинските екипи реагираха на момента и го изнесоха на носилка. Притеснението в началото бе основателно, тъй като тийнейджърът не помръдна.

Състоянието

Оказва се, че Зилиш е със счупена ключица. Той не е губил съзнание и вече е изписан за възстановяване.

При обстойните прегледи е станало ясно, че главата му е добре, въпреки че той доста силно я удари.

В социалните мрежи младият пилот, който е начело на временното класиране през сезона, благодари за многото съобщения от фенове, които го подкрепят в трудния момент.

