Нещастие: Победител в НАСКАР на носилка заради опит за празненство (ВИДЕО)

Конър Зилиш удари ръката и главата си

Пилотът от НАСКРА Конър Зилиш може да кандидатства за най-нелепо нараняване в спорта! И ще заслужи едно от челните места с падането си след победата си в старт от сериите "Xfinity" в събота (9 август). 

19-годишната звезда се опита да отпразнува триумфа върху своя автомобил, но... завърши в болница и със счупване. 

На покрива

Зилиш триумфира на пистата в Уоткинс Глен на борда на своя "Шевролет". 

С напитка в ръка той се опита да се качи на покрива на мощното возило, но се подхлъзна. 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Connor Zilisch (@connorzilisch)

По време на падането кракът му се закачи във вратата, така че пилотът не успя да реагира и се стовари доста болезнено на земята. 

Медицинските екипи реагираха на момента и го изнесоха на носилка. Притеснението в началото бе основателно, тъй като тийнейджърът не помръдна.

Състоянието

Оказва се, че Зилиш е със счупена ключица. Той не е губил съзнание и вече е изписан за възстановяване. 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Connor Zilisch (@connorzilisch)

При обстойните прегледи е станало ясно, че главата му е добре, въпреки че той доста силно я удари. 

В социалните мрежи младият пилот, който е начело на временното класиране през сезона, благодари за многото съобщения от фенове, които го подкрепят в трудния момент.

Тагове:

