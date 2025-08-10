"Кортаджиията на 6 питиета ли е? Братовчедът на Григор Димитров загуби финал в София (СНИМКА)

Александър Василев загуби финала на турнира за мъже „K&D Cup 2025" в София ($15 000). Надпреварата се проведе на базата на ТК „Диана".

Полуфиналистът на "Уимбълдън" при юношите отстъпи пред №4 в схемата Тома Форел (Фр) с 5:7, 0:6.

Българинът поведе с 4:2 в първия сет, но спечели само един от следващите шест гейма и загуби първия сет с 5:7. Във втората част французинът не загуби нито гейм и стана шампион.

В надпреварата участва и друг българин - Анас Маздрашки, който игра 1/4-финал.

Доброто представяне на българските тенисисти обаче беше опетнено от условията на кортовете. Организаторите на турнира понесоха много тежки критики за състоянието на настилките от френския тенисист Лоран Локоли.

Бившият №167 даде гласност на последната публикация в социалните медии на своя колега Максим Шазал, който бе поставен под №1 в столицата.

"Централният корт в София... ITF, имаме проблем, не е ли така?", написа настоящият №514 в световната ранглиста тенисист. На въпросната снимка може да се види колко криви са очертанията на корта.

Être joueur de tennis pro en future c’est aussi ça …

Photo de Maxime Chazal sur un ItF à Sofia en Bulgarie.

Mais bon… @ITFTennis ça lui passe au dessus de la tête ça pic.twitter.com/wmx5jy03XG — Laurent Lokoli (@laurentlokoli) August 6, 2025

Публикацията предизвика доста шеговити коментари, като популярен френски тенис акаунт предположи, че кортаджиията вероятно е бил на 6 питиета, когато е подготвял съоръжението за игра.

През следващата седмица Александър Василев, както и шампионът от "Уимбълдън" Иван Иванов, ще участват в основната схема на сингъл на турнира от категория АТP Чалънджър 50 в София, който е с награден фонд 54 000 евро.

