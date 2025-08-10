Без LGBT+ капитански ленти във Висшата лига

От сезон 2025/2026 в английската футболна Висша лига капитаните няма да носят ленти с цветовете на дъгата.

Това стана ясно, след като изтече договора на шампионата със Stonewall - благотворителна организация, която работи за равни права и отношение към хората с различна от традиционната сексуална ориентация.

Кампанията стартира преди повече от 10 години и с одобрението на всички клубове. В нея капитаните се поощряваха да използват такива ленти, за да изразят своя призив за равенство и липса на дискриминация.

Продължават работа

От Stonewall заявиха, че са доволни от работата си с футболните клубове и ще продължат да работят за каузата.

Самата Висша лига пък ще стартира своя кампания, с която да заяви, че подкрепя равенството, както и правата на хората от LGBT+ общността.

Тя ще бъде факт през февруари - месецът в който се чества общността с различна сексуална ориентация.

Протестът

В последно време част от футболистите протестираха против кампанията.

Капитанът на Ипсуич Сам Морси, който е мюсюлманин, реши да не носи лентата през миналия сезон, като клубът заяви, че това е заради неговите "религиозни убеждения".

Марк Гехи от Кристъл Палас пък написа "Исус те обича" върху лентата си, докато Манчестър Юнайтед се отказа от плановете си да носи яке в подкрепа на общността, защото Нусаир Мазрауи не е пожелал.

От Висшата лига заявиха, че футболистите ще продължат да коленичат преди първия съдийски сигнал, като по този начин показват подкрепа за равенството на расова основа.

