bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Без LGBT+ капитански ленти във Висшата лига

Договорът изтече

Без LGBT+ капитански ленти във Висшата лига
Getty Images

От сезон 2025/2026 в английската футболна Висша лига капитаните няма да носят ленти с цветовете на дъгата. 

Това стана ясно, след като изтече договора на шампионата със Stonewall - благотворителна организация, която работи за равни права и отношение към хората с различна от традиционната сексуална ориентация. 

Кампанията стартира преди повече от 10 години и с одобрението на всички клубове. В нея капитаните се поощряваха да използват такива ленти, за да изразят своя призив за равенство и липса на дискриминация.

Продължават работа

От Stonewall заявиха, че са доволни от работата си с футболните клубове и ще продължат да работят за каузата

Снимка: Getty Images

Самата Висша лига пък ще стартира своя кампания, с която да заяви, че подкрепя равенството, както и правата на хората от LGBT+ общността. 

Тя ще бъде факт през февруари - месецът в който се чества общността с различна сексуална ориентация. 

Протестът

В последно време част от футболистите протестираха против кампанията

Капитанът на Ипсуич Сам Морси, който е мюсюлманин, реши да не носи лентата през миналия сезон, като клубът заяви, че това е заради неговите "религиозни убеждения".

Снимка: Getty Images

Марк Гехи от Кристъл Палас пък написа "Исус те обича" върху лентата си, докато Манчестър Юнайтед се отказа от плановете си да носи яке в подкрепа на общността, защото Нусаир Мазрауи не е пожелал.

От Висшата лига заявиха, че футболистите ще продължат да коленичат преди първия съдийски сигнал, като по този начин показват подкрепа за равенството на расова основа.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол англия лента кампания сексуална ориентация равенство висша лига LGBT

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Саша Везенков пред bTV: Отиваме надолу, но нека видим защо (ВИДЕО)

Саша Везенков пред bTV: Отиваме надолу, но нека видим защо (ВИДЕО)
Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)

Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)
Нещастие: Победител в НАСКАР на носилка заради опит за празненство (ВИДЕО)

Нещастие: Победител в НАСКАР на носилка заради опит за празненство (ВИДЕО)

"Нашият лъв, нашият голям борец": Почина футболистът, ударен от гръм
Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)

Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)

Последни новини

Тарторът на агитката на ЦСКА атакува

Тарторът на агитката на ЦСКА атакува "червен" шеф

Нещастие: Победител в НАСКАР на носилка заради опит за празненство (ВИДЕО)

Нещастие: Победител в НАСКАР на носилка заради опит за празненство (ВИДЕО)
Футболист заряза инфлуенсърката, която разкри, че той не обича да се къпе

Футболист заряза инфлуенсърката, която разкри, че той не обича да се къпе

"Нашият лъв, нашият голям борец": Почина футболистът, ударен от гръм
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV