Ексклузивно от Австралия! Божидар Краев - един българин в страната на чудесата

"Welcome to the Wanderland". Този надпис посреща посетителите на стадион CommBank в западното предградие на Сидни - Парамата. И не, тук не става въпрос за правописна грешка – просто местният Уестърн Сидни Уондърърс използва игра на думи, за да представи домашното си съоръжение като страна на чудесата.

Такива като шампионската титла на Азия, която "червено-черните" печелят през 2014 г. след успех на финала срещу Ал Ахли (Саудитска Арабия) - единственото отличие за австралийския тим в най-престижната клубна надпревара на най-многолюдния континент. Или пък спечелената година по-рано титла на страната, завоювана броени месеци след формирането на клуба.

През следващите години Уестърн Сидни ще регистрира две загуби на финал, но сега отново се е прицелил в отличието. През лятото тимът реши да подсили редиците си и привлече Божидар Краев, който в продължение на два сезона защитаваше цветовете на новозеландския Уелингтън Финикс.

23 мача и 7 гола

На българина не му трябва много време за адаптация и 3 кръга преди края на редовния сезон той има в актива си 23 мача и 7 гола. Само Никълъс Миланович със своите 11 може да се похвали с по-добро постижение. Дали обаче нещата са толкова лесни, колкото изглеждат на пръв поглед?

"За мен Нова Зеландия и Австралия са идентични страни като култура и манталитет на хората. Въпреки това имах нужда от адаптация, тъй като идвах в нов отбор. Мога да кажа, че Сидни ми хареса много – това е един от топ градовете на света и със семейството ми сме щастливи тук", заяви Краев специално за bTV.

Един от основните плюсове на новото място е фактът, че за разлика от Уелингтън, българската колония в най-многолюдния австралийски град, е значително по-голяма. "В Нова Зеландия бях изолиран откъм контакти с българи, докато тук имам непрекъснати такива. В Канбера имаме посолство, а в Сидни има наша общност и аз постоянно участвам в техни събития. Аз съм си българин и се стремя със съпругата ми и моето дете да спазваме нашите традиции", казва той.

С България в сърцето

Думите му имат особено значение предвид мястото, където живее, тъй като всяка една от емигрантските общности в Австралия, се стреми да съхрани своята идентичност. В началните години това има влияние и върху футбола, тъй като отборите са съставени на този принцип – тимове на гръцката, италианската, македонската и други диаспори. Самият Уестърн Сидни напълно оправдава прозвището си Уондърърс (в превод от англ. - скитащите) и сменя няколко локации, сред които стадион "Маркони", "Кембълтаун" и "Кук парк", преди да се озове на сегашното си място.

Клубът влезе в новините през лятото, след като привлече някогашната звезда на Валенсия, Челси и Манчестър Юнайтед Хуан Мата. "Още когато разбрах за интереса към него, много ми се искаше да играем заедно. Не крия, че играчите, които са ме вдъхновявали, са испанските национали, спечелили всички големи форуми между 2008 и 2012 г., сред които бе и той. Сега делим една съблекалня и си говорим всеки ден по всякакви теми, тъй като владея испански. Безценно е да разбереш как мисли и вижда нещата човек като него и да слушаш разказите му", казва Божидар Краев.

Дели една съблекалня с идола си

За възловото домакинство на Мелбърн Сити обаче испанският ветеран остана на резервната скамейка, докато българинът започна от първата минута и бе единственият чужденец в стартовия състав. Въпреки че според всички предварителни схеми е поставян отдясно на атаката, той действа отляво и се стреми да тормози противниковата защита. Феновете на Уестърн Сидни Уондърърс преди това загряха с мач на женската секция, загубен с 1:3 от Канбера Юнайтед, но поне в началото изглежда, че мъжете ще им дадат достатъчно поводи за радост в навечерието на Великден.

В 9' отличен пробив на Никълас Миланович завърши с неотразим удар в мрежата на Патрик Бийч, а в 13' нов пробив на играча с хърватски корени застави Кай Треуин да си отбележи автогол. Грешникът обаче се коригира в 36', засичайки центриране на Марко Тилио от ъглов удар.

4 минути преди края Треуин донесе точката на тима си от дузпа, отсъдена за глупаво нарушение на Антъни Пантазопулос. В самия край Уестърн Сидни стигна до победен гол, но рефера Адам Кърси го отмени заради засада. Той си навлича гнева на домакинските фенове, след като свири края при атака на техните любимци, а странния му критерий накара треньора Ален Стаичич да подбере внимателно думите си на пресконференцията.

Завръщането в националния отбор

Когато той говори за Божидар Краев позицията му е ясна. "Радвам се, че го имаме в отбора, тъй като приносът му е безспорен. Още по-щастливи сме от факта, че той отново стана национал на своята страна".

„

Думите на специалиста от сръбски произход бяха потвърдени и от други служители в клуба, а в различните австралийски медии завръщането на Краев бе широко отразено. Това иде да покаже едно - за разлика от много тимове, които гледат подозрително на участието на своите играчи за техните държави поради риска от контузии, в Австралия това да представяш своята страна е повод за гордост както за самия играч, така и за неговия клуб.

Очевидно чувствата са взаимни, тъй като Краев не крие, че не се интересува от индивидуалните призове, а от това да стане шампион с настоящия си тим. Задачата няма да е никак лесна – лидер в края на редовния сезон е формираният едва преди години новозеландски Оукланд, който обаче няма как да представя Австралия в азиатската Шампионска лига поради членството си в зона Океания, така че Мелбърн Сити, Мелбърн Юнайтед, Уестърн Юнайтед и Уестърн Сидни Уондърърс ще се борят за тази възможност.

Един българин в страната на чудесета

С подкрепата на своя “Red and black bloc”, чийто стил наподобява този на аржентинските инчаси, отборът на Божидар Краев има своите оправдани претенции за тази чест. Самият българин пък изглежда като попаднал в страната на чудесата, където положените усилия не остават недооценени, а израстването като футболист върви паралелно с това като личност – картина, доста по-различна от родната действителност. Ако продължава с добрите си игри, той отново ще получи шанс да се събере с брат си Андриан в представителния отбор за световните квалификации с Грузия, Турция и Испания – страната, която го е вдъхновила по пътя към големия футбол.

