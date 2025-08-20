Мохамед Салах е номер 1 в историята на Англия! (ВИДЕО)

Мохамед Салах няма спирка. Египтянинът влезе в историята на английския футбол, след като за трети път спечели вота на колегите си за Играч на годината.

Футболист на футболистите е най-важният индивидуален приз в Англия, а Мохамед Салах го спечели и през 2018 и 2022 г.

Мохамед Салах е номер 1

През миналия сезон, в който стана шампион с Ливърпул, египтянинът се отчете с 29 гола и 18 асистенции. Логично, той събра и другите индивидуални награди: Номер едно в избора на пишещите за футбол журналисти, както и тази на Висшата лига, където пък гласуват феновете.

Голмайсторът на мърсисайдци задмина играчи като Тиери Анри, Кевин де Бройне, Кристиано Роналдо и Гарет Бейл - всички те са печелили по два пъти вота на професионалните футболисти.

"Разбира се, че искам и такива призове, както и още успехи с отбора ми. Нямам търпение за новия сезон, искаме всяка възможна купа. А оценката на колегите ми ме радва, тя е особено важна", каза Салах на церемонията в Лондон.

Идеалният отбор

На галавечерта Салах бе в компанията на почти половината отбор на Ливърпул, който се яви за награждаването и на идеалните 11 на миналия сезон. Петима от шампионите са в този състав: Върджил ван Дайк, Алексис Макалистър, Райън Гравенберх, Салах, както и новото попълнение от Борнемут Милош Керкез, който пък е отличен за изявите си при "черешките".

Останалите в идеалния отбор:

Уилям Салиба, Габриел и Деклан Райс от Арсенал, Крис Уууд и Матс Селс от Нотингам, Александър Исак от Нюкасъл.

