bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Мохамед Салах е номер 1 в историята на Англия! (ВИДЕО)

Изключително постижение за нападателя на Ливърпул

Мохамед Салах няма спирка. Египтянинът влезе в историята на английския футбол, след като за трети път спечели вота на колегите си за Играч на годината.

Футболист на футболистите е най-важният индивидуален приз в Англия, а Мохамед Салах го спечели и през 2018 и 2022 г. 

Мохамед Салах е номер 1

През миналия сезон, в който стана шампион с Ливърпул, египтянинът се отчете с 29 гола и 18 асистенции. Логично, той събра и другите индивидуални награди: Номер едно в избора на пишещите за футбол журналисти, както и тази на Висшата лига, където пък гласуват феновете.

Голмайсторът на мърсисайдци задмина играчи като Тиери Анри, Кевин де Бройне, Кристиано Роналдо и Гарет Бейл - всички те са печелили по два пъти вота на професионалните футболисти.

"Разбира се, че искам и такива призове, както и още успехи с отбора ми. Нямам търпение за новия сезон, искаме всяка възможна купа. А оценката на колегите ми ме радва, тя е особено важна", каза Салах на церемонията в Лондон. 

Идеалният отбор

На галавечерта Салах бе в компанията на почти половината отбор на Ливърпул, който се яви за награждаването и на идеалните 11 на миналия сезон. Петима от шампионите са в този състав: Върджил ван Дайк, Алексис Макалистър, Райън Гравенберх, Салах, както и новото попълнение от Борнемут Милош Керкез, който пък е отличен за изявите си при "черешките".

50 000 плакаха за Жота:

Останалите в идеалния отбор:

Уилям Салиба, Габриел и Деклан Райс от Арсенал, Крис Уууд и Матс Селс от Нотингам, Александър Исак от Нюкасъл. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол ливърпул награда история футболисти мохамед салах

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Най-важната битка: България ще търси победа с поне 7 точки разлика

Най-важната битка: България ще търси победа с поне 7 точки разлика
Рейнджърс преживя 20-минутен кошмар насред Глазгоу (ВИДЕО)

Рейнджърс преживя 20-минутен кошмар насред Глазгоу (ВИДЕО)
Новата на Карлос Насар е

Новата на Карлос Насар е "амурска тигрица" (СНИМКИ)
Катастрофа за борците ни на световното в Самоков

Катастрофа за борците ни на световното в Самоков

Последни новини

Бърза вода, измръзнали ръце и лед по греблата (ВИДЕО)

Бърза вода, измръзнали ръце и лед по греблата (ВИДЕО)
Най-важната битка: България ще търси победа с поне 7 точки разлика

Най-важната битка: България ще търси победа с поне 7 точки разлика
Сензацията Пафос и Карабах гледат към основната фаза в ШЛ (ВИДЕО)

Сензацията Пафос и Карабах гледат към основната фаза в ШЛ (ВИДЕО)
Рейнджърс преживя 20-минутен кошмар насред Глазгоу (ВИДЕО)

Рейнджърс преживя 20-минутен кошмар насред Глазгоу (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV