bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Сензацията Пафос и Карабах гледат към основната фаза в ШЛ

Изненади в първите плейофни мачове

Сензацията Пафос и Карабах гледат към основната фаза в ШЛ

Сензацията Пафос е на крачка от основната фаза в Шампонска лига! Кипърският тим, който елиминира ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите преди година, шокира Цървена звезда.

Пафос се наложи с 2:1 насред ст. Райко Митич в Белград. Жоао Корея изведе гостите напред още в 1', а Пепе удвои от дузпа в началото на втората част. "Звездашите" намалиха изоставането си в 58' чрез Бруно Дуарте, който пропусна от бялата точка, но беше точен с глава при добавката.

Така сръбският гранд усложни задачата си за реванша в Колоси след седмица. Тогава Звезда ще търси обрат за участие в основната фаза в трето поредно издание, а Пафос излиза за историческо дебютно класиране.

И "конниците" мечтаят

В друг плейофен двубой, игран тази вечер, също имаше изненада. Карабах обърна Ференцварош с 3:1 в Будапеща и подхрани надеждите си за първо участие в основната фаза от сезон 2017/2018 насам.

Ференцварош изигра силно първо полувреме и водеше с 1:0 на почивката след попадение на Барнабаш Варга в 29'. Азербайджанският отбор обаче стигна до победата с голове на Марко Янкович в 50', Кевин Медина в 67' и Муса Курбанли в 85'.

Така Карабах удължи на 5 мача серията си от успехи в квалификациите на най-престижния клубен турнир. Реваншът в Баку е насрочен за след седмица.

Рейнджърс преживя 20-минутен кошмар насред Глазгоу

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Лига Европа между Виктория Пилзен и Ференцварош

Виктория Пилзен
Виктория Пилзен
3 : 0
Ференцварош
Ференцварош
51%
Притежание на топката
49%
8
Точни удари
2
7
Неточни удари
9
62
Опасни атаки
38
10
Нарушения
18
8
Корнери
1
1
Засади
2
3-4-1-2
Формация
5-3-2
Стадион:

Състави

16
3 40 21
99 6 23 22
31
11 17
16 11
88 66 15
25 3 27 99 17
89
Мартин Йедличка 16 Мартин Йедличка
Светозар Маркович 3 Светозар Маркович
Сампсън Две 40 Сампсън Две
Вацлав Йемелка 21 Вацлав Йемелка
Амар Мемич 99 Амар Мемич
Лукаш Черв 6 Лукаш Черв
Лукаш Калвач 23 Лукаш Калвач
Каду 22 Каду
Павел Шълц 31 Павел Шълц
Матей Видра 11 Матей Видра
Рафиу Дуросинми 17 Рафиу Дуросинми
Давид Гроф 89 Давид Гроф
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Ибрахим Сисе 27 Ибрахим Сисе
Кристиан Рамирес 99 Кристиан Рамирес
Елдар Чивич 17 Елдар Чивич
Филип Роменс 88 Филип Роменс
Хулио Родригес Романо 66 Хулио Родригес Романо
Мохамад Абу Фани 15 Мохамад Абу Фани
Кристофър Захариасен 16 Кристофър Захариасен
М. Салданя Мариньо 11 М. Салданя Мариньо

Срещата по минути

83′ Ян Копич е сменен от Матей Видра
83′ Милан Хавел влезе на мястото на Каду
Мохамед Али Бен Ромдан е сменен от Кебраилс Макреккис 79′
Мохамед Али Бен Ромдан е сменен от Филип Роменс 78′
76′ Сампсън Две получи жълт картон
70′ Мерчас Доски влезе на мястото на Амар Мемич
Александър Пешич влезе на мястото на Кристофър Захариасен 58′
Жълт картон за Мохамад Абу Фани 56′
55′ Принц Квабена Аду е сменен от Рафиу Дуросинми
Адама Траоре л влезе на мястото на Кристиан Рамирес 46′
Тосин Кехинде е сменен от Хулио Родригес Романо 46′
45+2′ Амар Мемич получи жълт картон
38′ Рафиу Дуросинми отбеляза гол!
35′ Павел Шълц отбеляза гол!
27′ Рафиу Дуросинми отбеляза гол!
М. Салданя Мариньо получи жълт картон 14′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Ференцварош и Виктория Пилзен

Ференцварош
Ференцварош
1 : 0
Виктория Пилзен
Виктория Пилзен
42%
Притежание на топката
58%
9
Точни удари
11
3
Неточни удари
6
63
Опасни атаки
53
13
Нарушения
16
8
Корнери
8
2
Засади
1
5-3-2
Формация
3-1-4-2
Стадион: Groupama Aréna

Състави

89
1 25 3 27 34
17 16 66
15 11
11 80
24 6 31 22
23
40 3 21
16
Давид Гроф 89 Давид Гроф
Роланд Варга 1 Роланд Варга
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Ибрахим Сисе 27 Ибрахим Сисе
Раул Густаво 34 Раул Густаво
Елдар Чивич 17 Елдар Чивич
Кристофър Захариасен 16 Кристофър Захариасен
Хулио Родригес Романо 66 Хулио Родригес Романо
Мохамад Абу Фани 15 Мохамад Абу Фани
М. Салданя Мариньо 11 М. Салданя Мариньо
Мартин Йедличка 16 Мартин Йедличка
Сампсън Две 40 Сампсън Две
Светозар Маркович 3 Светозар Маркович
Вацлав Йемелка 21 Вацлав Йемелка
Лукаш Калвач 23 Лукаш Калвач
Милан Хавел 24 Милан Хавел
Лукаш Черв 6 Лукаш Черв
Павел Шълц 31 Павел Шълц
Каду 22 Каду
Матей Видра 11 Матей Видра
Принц Квабена Аду 80 Принц Квабена Аду

Срещата по минути

89′ Жълт картон за Барнабас Варга
Жълт картон за 88′
81′ Филип Роменс е сменен от Мохамад Абу Фани
Иржи Панос влезе на мястото на Лукаш Калвач 77′
Мерчас Доски е сменен от Каду 76′
Рафиу Дуросинми влезе на мястото на Матей Видра 66′
64′ Адама Траоре л влезе на мястото на М. Салданя Мариньо
59′ Мохамед Али Бен Ромдан е сменен от Кристофър Захариасен
Амар Мемич е сменен от Милан Хавел 56′
23′ ГООООЛ! Мохамад Абу Фани беше точен за отбора си
Тагове:

шампионска лига изненади цървена звезда плейофи сензация ференцварош пафос Карабах

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Новата на Карлос Насар е

Новата на Карлос Насар е "амурска тигрица" (СНИМКИ)
Мощно напред! Къде и кога да гледате решителния мач на България?

Мощно напред! Къде и кога да гледате решителния мач на България?
Над 40 000 викат за Левски срещу АЗ Алкмаар (ВИДЕО)

Над 40 000 викат за Левски срещу АЗ Алкмаар (ВИДЕО)
Няма прошка! ЦСКА показа вратата на още един нежелан

Няма прошка! ЦСКА показа вратата на още един нежелан
Катастрофа за борците ни на световното в Самоков

Катастрофа за борците ни на световното в Самоков

Последни новини

Рейнджърс преживя 20-минутен кошмар насред Глазгоу

Рейнджърс преживя 20-минутен кошмар насред Глазгоу
Пак няма да има мач между суперталантите ни в тениса

Пак няма да има мач между суперталантите ни в тениса
Беше в НБА, а сега е най-високият футболист (ВИДЕО)

Беше в НБА, а сега е най-високият футболист (ВИДЕО)
Новата на Карлос Насар е

Новата на Карлос Насар е "амурска тигрица" (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV