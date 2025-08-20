Сензацията Пафос и Карабах гледат към основната фаза в ШЛ

Сензацията Пафос е на крачка от основната фаза в Шампонска лига! Кипърският тим, който елиминира ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите преди година, шокира Цървена звезда.

Пафос се наложи с 2:1 насред ст. Райко Митич в Белград. Жоао Корея изведе гостите напред още в 1', а Пепе удвои от дузпа в началото на втората част. "Звездашите" намалиха изоставането си в 58' чрез Бруно Дуарте, който пропусна от бялата точка, но беше точен с глава при добавката.

Така сръбският гранд усложни задачата си за реванша в Колоси след седмица. Тогава Звезда ще търси обрат за участие в основната фаза в трето поредно издание, а Пафос излиза за историческо дебютно класиране.

И "конниците" мечтаят

В друг плейофен двубой, игран тази вечер, също имаше изненада. Карабах обърна Ференцварош с 3:1 в Будапеща и подхрани надеждите си за първо участие в основната фаза от сезон 2017/2018 насам.

Ференцварош изигра силно първо полувреме и водеше с 1:0 на почивката след попадение на Барнабаш Варга в 29'. Азербайджанският отбор обаче стигна до победата с голове на Марко Янкович в 50', Кевин Медина в 67' и Муса Курбанли в 85'.

Така Карабах удължи на 5 мача серията си от успехи в квалификациите на най-престижния клубен турнир. Реваншът в Баку е насрочен за след седмица.

