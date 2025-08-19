bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Рейнджърс преживя 20-минутен кошмар насред Глазгоу

Загуба от Брюж отдалечи шотландския гранд от Шампионска лига

Рейнджърс преживя 20-минутен кошмар насред Глазгоу

Кошмар за Рейнджърс насред Глазгоу в първия мач с Брюж от плейофната фаза в Шампионска лига. Шотландският гранд отстъпи с 1:3 и се отдалечи от основната фаза на най-престижния клубен турнир.

Тимът на Ръсел Мартин беше спечелил и двете си домакинства в квалификациите до момента и трябваше да навлезе със самочувствие в двубоя. Вместо това феновете на Айброкс Стейдиъм преминаха през едни първи 20 минути, които ще им се иска да забравят.

Грешка след грешка

Брюж поведе още в 3', когато централният защитник Насер Джига и вратарят Джак Бътланд не се разбраха, а Ромео Вермон се възползва и откри резултата с прецизен удар.

Само 4 минути по-късно белгийците отново празнуваха - Йорне Спилеерс беше оставен непокрит при корнер и прати топката в мрежата на домакините.

В 20' гостите отбелязаха и трети гол след страхотно изпълнение на Брандон Мехеле от дистанция.

Рейнджърс владееше инициативата през втората част и намали изоставането си рано - в 50' чрез Данило. В 79' гол на Джейди Гасама за 2:3 беше отменен след намеса на системата за видеоповторение (VAR), тъй като крилото на "сините" отбеляза, ритайки топката от ръцете на вратаря Симон Миньоле.

Така Брюж няма загуба във вече 7 поредни квалификационни срещи. Белгийците са допуснали само едно поражение в последните си 13 двубоя във всички турнири.

Брюж чака с увереност реванша на ст. Ян Брейдел след седмица, като крачи към 10-о поредно участие в основната фаза на Шампионска лига.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Висша лига между Хибърниън и Рейнджърс

Хибърниън
Хибърниън
2 : 2
Рейнджърс
Рейнджърс
35%
Притежание на топката
65%
7
Точни удари
15
1
Неточни удари
6
28
Опасни атаки
38
10
Нарушения
9
3
Корнери
13
2
Засади
5
3-4-3
Формация
4-3-3
Стадион: Easter Road Stadium

Състави

13
5 2 33
15 12 26 8
19 10 20
43 18 29
22 10 8
2 5 27 24
1
Джордан Смит 13 Джордан Смит
Уорън О'Хора 5 Уорън О'Хора
Луис Милър 2 Луис Милър
Роки Бушири Киранга 33 Роки Бушири Киранга
Джак Иредейл 15 Джак Иредейл
Кристофър Каддън 12 Кристофър Каддън
Nectarios triantis 26 Nectarios triantis
Аласана Манех 8 Аласана Манех
Ники Каддън 19 Ники Каддън
Мартин Бойл 10 Мартин Бойл
Кийрън Боуи 20 Кийрън Боуи
Джак Бътланд 1 Джак Бътланд
Джеймс Таверние 2 Джеймс Таверние
Джон Сутар 5 Джон Сутар
Леон Балогун 27 Леон Балогун
Нерайшо Касанвиржо 24 Нерайшо Касанвиржо
Йефте Витал да Силва Диас 22 Йефте Витал да Силва Диас
М. Диоманде 10 М. Диоманде
Конър Барън 8 Конър Барън
Николас Раскин 43 Николас Раскин
Вацлав Черни 18 Вацлав Черни
Хамза Игаман 29 Хамза Игаман
Тагове:

рейнджърс брюж плейофи кошмар данило реванш айброкс ръсел мартин ромео вермон йорне спилеерс брандон мехеле

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Новата на Карлос Насар е

Новата на Карлос Насар е "амурска тигрица" (СНИМКИ)
Мощно напред! Къде и кога да гледате решителния мач на България?

Мощно напред! Къде и кога да гледате решителния мач на България?
Няма прошка! ЦСКА показа вратата на още един нежелан

Няма прошка! ЦСКА показа вратата на още един нежелан
Левски пак плати на НАП, вижте още колко дължи

Левски пак плати на НАП, вижте още колко дължи

Катастрофа за борците ни на световното в Самоков

Катастрофа за борците ни на световното в Самоков

Последни новини

Пак няма да има мач между суперталантите ни в тениса

Пак няма да има мач между суперталантите ни в тениса
Беше в НБА, а сега е най-високият футболист (ВИДЕО)

Беше в НБА, а сега е най-високият футболист (ВИДЕО)
Новата на Карлос Насар е

Новата на Карлос Насар е "амурска тигрица" (СНИМКИ)
Прехвърли всичко на жена си, после го намериха мъртъв (ВИДЕО)

Прехвърли всичко на жена си, после го намериха мъртъв (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV