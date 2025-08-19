Рейнджърс преживя 20-минутен кошмар насред Глазгоу

Кошмар за Рейнджърс насред Глазгоу в първия мач с Брюж от плейофната фаза в Шампионска лига. Шотландският гранд отстъпи с 1:3 и се отдалечи от основната фаза на най-престижния клубен турнир.

Тимът на Ръсел Мартин беше спечелил и двете си домакинства в квалификациите до момента и трябваше да навлезе със самочувствие в двубоя. Вместо това феновете на Айброкс Стейдиъм преминаха през едни първи 20 минути, които ще им се иска да забравят.

Грешка след грешка

Брюж поведе още в 3', когато централният защитник Насер Джига и вратарят Джак Бътланд не се разбраха, а Ромео Вермон се възползва и откри резултата с прецизен удар.

Само 4 минути по-късно белгийците отново празнуваха - Йорне Спилеерс беше оставен непокрит при корнер и прати топката в мрежата на домакините.

В 20' гостите отбелязаха и трети гол след страхотно изпълнение на Брандон Мехеле от дистанция.

Рейнджърс владееше инициативата през втората част и намали изоставането си рано - в 50' чрез Данило. В 79' гол на Джейди Гасама за 2:3 беше отменен след намеса на системата за видеоповторение (VAR), тъй като крилото на "сините" отбеляза, ритайки топката от ръцете на вратаря Симон Миньоле.

Така Брюж няма загуба във вече 7 поредни квалификационни срещи. Белгийците са допуснали само едно поражение в последните си 13 двубоя във всички турнири.

Брюж чака с увереност реванша на ст. Ян Брейдел след седмица, като крачи към 10-о поредно участие в основната фаза на Шампионска лига.

