Красив гол спря Лудогорец във Варна

Черно море спря Лудогорец във Варна! "Моряците" направиха 2:2 с шампиона в среща от 22-ия кръг на Първа лига.

С равенството тимът на националния селекционер Илиан Илиев се изкачи до третото място, което заема с 42, докато "орлите" остават на върха с 57.

Full time. Draw with 1:1 between Ludogorets and Cherno more#chernomore #ludogorets #chernomoreludogorets pic.twitter.com/fahdUWsZKG