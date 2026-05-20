Георги Костадинов става директор в Левски

Капитанът на Левски Георги Костадинов спира с футбола и става спортен директор на "Герена". Информацията обявиха от клуба, а назначението влиза в сила от края на май.

"Той е действащ капитан на представителния отбор и през изминалия сезон се отличи с професионализъм, характер и отношение, отговарящи на ценностите на "Левски". Решението е част от дългосрочната стратегия на клуба за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хора, свързани с идентичността и духа на "Левски", да имат водеща роля в развитието на клуба", се посочва в съобщението.

"В качеството си на спортен директор Георги Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба.

До края на сезона Георги Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния тим. Последният му официален мач ще бъде в понеделник 25.05.2026 г. срещу отбора на ЦСКА 1948. Ръководството на клуба пожелава още много успехи на Георги Костадинов в новата му роля."