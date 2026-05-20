bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

След купон с левскари: Христо Янев зачеркна Исак Соле

Националът на ЦАР е извън групата за финала срещу Локомотив Пловдив

След купон с левскари: Христо Янев зачеркна Исак Соле

Треньорът на ЦСКА Христо Янев изхвърли Исак Соле от групата за финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Финалът е тази вечер от 19 ч. на стадион "Васил Левски".

Не е ясно дали решението е продиктувано от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който бившият халф на Славия и Гьозтепе празнува в нощно заведение заедно с футболисти на шампиона Левски.

Кадрите се появиха непосредствено след загубата на ЦСКА с 0:2 от "сините" в събота.

Самият национал на ЦАР обясни, че видеото е заснето по-рано - след успеха с 1:0 над ЦСКА 1948 в Бистрица. "Не вярвайте на шума и слуховете. Някои говорят, за да навредят, да манипулират и да отклонят вниманието. Знам го. Но това, което разпространяват, е лъжа. Видеото е отпреди една седмица след победа и се извиних на клуба", гласеше позицията на Соле.

След изтърпяно наказание в групата на ЦСКА се завръща халфът Джеймс Ето'о.

Групата на ЦСКА

Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Иван Турицов, Анжело Мартино, Лумбард Делова, Адриан Лапеня, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Джеймс Ето’о, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Йоанис Питас, Леандро Годой.

Тагове:

левски цска клип видео христо янев левскари Исак Соле

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Георги Костадинов става директор в Левски

Георги Костадинов става директор в Левски
Футболна окупация: Блокират София за финала (КАРТА и ВИДЕО)

Футболна окупация: Блокират София за финала (КАРТА и ВИДЕО)
Моментът настъпи! Лига Европа ще има своя нов шампион!

Моментът настъпи! Лига Европа ще има своя нов шампион!
Един народ, една любов: Христо Стоичков окрили ЦСКА

Един народ, една любов: Христо Стоичков окрили ЦСКА

Последни новини

Георги Костадинов става директор в Левски

Георги Костадинов става директор в Левски
Футболна окупация: Блокират София за финала (КАРТА и ВИДЕО)

Футболна окупация: Блокират София за финала (КАРТА и ВИДЕО)
Един народ, една любов: Христо Стоичков окрили ЦСКА

Един народ, една любов: Христо Стоичков окрили ЦСКА
Епизод 2: 60 километра кабели (ВИДЕО)

Епизод 2: 60 километра кабели (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV