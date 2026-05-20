След купон с левскари: Христо Янев зачеркна Исак Соле

Треньорът на ЦСКА Христо Янев изхвърли Исак Соле от групата за финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Финалът е тази вечер от 19 ч. на стадион "Васил Левски".

Не е ясно дали решението е продиктувано от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който бившият халф на Славия и Гьозтепе празнува в нощно заведение заедно с футболисти на шампиона Левски.

Кадрите се появиха непосредствено след загубата на ЦСКА с 0:2 от "сините" в събота.

Самият национал на ЦАР обясни, че видеото е заснето по-рано - след успеха с 1:0 над ЦСКА 1948 в Бистрица. "Не вярвайте на шума и слуховете. Някои говорят, за да навредят, да манипулират и да отклонят вниманието. Знам го. Но това, което разпространяват, е лъжа. Видеото е отпреди една седмица след победа и се извиних на клуба", гласеше позицията на Соле.

След изтърпяно наказание в групата на ЦСКА се завръща халфът Джеймс Ето'о.

Групата на ЦСКА

Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Иван Турицов, Анжело Мартино, Лумбард Делова, Адриан Лапеня, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Джеймс Ето’о, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Йоанис Питас, Леандро Годой.