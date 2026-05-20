bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Футболна окупация: Блокират София за финала (КАРТА и ВИДЕО)

Около 10 000 фенове от Пловдив ще пристигнат с полицейски ескорт

Центърът на София ще бъде блокиран преди финала за Купата на България. Локомотив Пловдив и ЦСКА излизат в сблъсък за трофея от 19 ч. на националния стадион "Васил Левски".

Вратите на стадиона отварят два часа преди първия съдийски сигнал. Паркирането и престоят около съоръжението са забранени - на улица "Ген. Гурко" между булевардите "Евлоги и Христо Георгиеви" и "Васил Левски", както и на моста пред самия стадион.

Един народ, една любов: Христо Стоичков окрили ЦСКА

Привържениците на Локомотив ще тръгнат в 14:30 ч. от улица "Проф. Цветан Лазаров" в Пловдив и ще пътуват към София с полицейски ескорт.

Преди финала: Димки и факли в бойлер на

За тях са предназначени секторите Б и част от А. Вчера от символичния домакин се похвалиха, че са близо до кота 10 000 продадени билета.

Тагове:

финал цска локомотив пловдив купа на българия

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Моментът настъпи! Лига Европа ще има своя нов шампион!

Моментът настъпи! Лига Европа ще има своя нов шампион!
Един народ, една любов: Христо Стоичков окрили ЦСКА

Един народ, една любов: Христо Стоичков окрили ЦСКА
Иван Иванов номиниран за №1 в Европа

Иван Иванов номиниран за №1 в Европа
22 години по-късно: Арсенал отново е шампион! (ВИДЕО)

22 години по-късно: Арсенал отново е шампион! (ВИДЕО)

Последни новини

Един народ, една любов: Христо Стоичков окрили ЦСКА

Един народ, една любов: Христо Стоичков окрили ЦСКА
Епизод 2: 60 километра кабели (ВИДЕО)

Епизод 2: 60 километра кабели (ВИДЕО)
Иван Иванов номиниран за №1 в Европа

Иван Иванов номиниран за №1 в Европа
Моментът настъпи! Лига Европа ще има своя нов шампион!

Моментът настъпи! Лига Европа ще има своя нов шампион!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV