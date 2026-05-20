Футболна окупация: Блокират София за финала (КАРТА и ВИДЕО)

Центърът на София ще бъде блокиран преди финала за Купата на България. Локомотив Пловдив и ЦСКА излизат в сблъсък за трофея от 19 ч. на националния стадион "Васил Левски".

Вратите на стадиона отварят два часа преди първия съдийски сигнал. Паркирането и престоят около съоръжението са забранени - на улица "Ген. Гурко" между булевардите "Евлоги и Христо Георгиеви" и "Васил Левски", както и на моста пред самия стадион.

Привържениците на Локомотив ще тръгнат в 14:30 ч. от улица "Проф. Цветан Лазаров" в Пловдив и ще пътуват към София с полицейски ескорт.

За тях са предназначени секторите Б и част от А. Вчера от символичния домакин се похвалиха, че са близо до кота 10 000 продадени билета.