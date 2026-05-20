Епизод 2: 60 километра кабели (ВИДЕО)

Последни приготовления преди финала

Истанбул се тресе! Но не от земетресение, а от хиляди фенове по улиците!

Денят ни започна На стадиона. Под зоркия поглед на орела, който е символ на отбора на Бешикташ, стартира и днешния епизод.

Епизод 1: Футбол край Босфора

В него ще опознаете стадиона, на който ще се проведе финала, както и интересни факти около подготовката за предстоящния мач.

В съблекалните

Първото нещо, което трябваше да посетим, бяха съблекалните на двата финалиста. А трофеят от Лига Европа беше неотлъчно до нас.

Интересното е, че съблекалнята на съдиите е точно срещу тази на Астън Вила. Главен съдия на мача ще е Франсоа Летексие (вероятно се досещате от коя държава ще е съдийската бригада).

На терена

Нашият тур на стадиона продължи с терена, където видяхме последните тренировки на двата отбора преди битката за трофея. Първи излязоха футболистите на Астън Вила, водени от Унай Емери.

А ако сте следили нашите социални мрежи, значи сте разбрали, че капитанът Джон МакГин говори специално за bTV. Очаквайте много скоро интервюто с него.

Междувременно, само на няколкостотин метра от стадиона, бе разположен фенсекторът за привърженици на двата отбора. Там станахме свидетели на благотворителен мач на легендите, сред които бяха Фернандо Йоренте, Гайска Мендиета и Хамит Алтинтоп.

Пълна обиколка

Кой финал ще гледа Георги Иванов в сряда?

Качваме се нагоре по стадиона, където намираме Ивайло Чилев и Йордан Грозданов, които бяха на коментаторските позиции и правеха тестове с коментаторски пулт, за да можеш всичко за финала да е изрядно.

Интересно е да се отбележи, че всички кабели около "Бешикташ Парк" са дълги точно 60 км. Или ако трябва да бъдем по-точни - това е разстоянието от София до Ботевград по магистралата "Хемус".

Всичко за финала на Лига Европа вече е готово! Очаквайте от нас специален дигитален епизод и утре, в който ще ви покажем отблизо всичко от сблъсъка между Астън Вила и Фрайбург.

 
