Един народ, една любов: Христо Стоичков окрили ЦСКА

Финалите не се играят - финалите се печелят с характер и вяра

Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков отправи вдъхновяващи думи към ЦСКА преди финала за купата на България срещу Локомотив Пловдив. Сблъсъкът е тази вечер от 19 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Камата използва профила си във Фейсбук, за да даде кураж на "червените" преди мача за трофея.

"Армейци, на 20 май не излизат просто 11 играчи на терена. Излиза история. Излиза чест. Излиза сърцето на ЦСКА София!

Финалите не се играят - финалите се печелят с характер, с вяра и с онази червена сила, която поколения армейци носят в себе си. Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов, която никога не предава.

Нека на 20 май всеки пас, всяко единоборство и всяка секунда бъдат за емблемата, за историята и за всички, които живеят с ЦСКА в сърцето си.

Бъдете гласът, който не спира.
Бъдете силата, която се усеща.
Бъдете 12-ият играч.

Защото има мачове… и има финали, които остават завинаги.
Само ЦСКА!", написа Стоичков в социалните мрежи.

Христо Стоичков финал цска Пловдив локомотив купа на българия

