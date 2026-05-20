Моментът настъпи! Лига Европа ще има своя нов шампион!

Чакането приключи! Денят дойде! Време за финала на Лига Европа!

Астън Вила срещу Фрайбург! Англия срещу Германия!

Фрайбург е на прага на най-великия момент в своята история, но във финала на Лига Европа в Истанбул ще се изправи срещу един от най-опасните отбори в турнира – Астън Вила, воден от специалиста по европейските битки Унай Емери.

Фрайбург пристига с увереност и мечти

Тимът на Юлиан Шустер влиза във финала в отлична форма, след като отбеляза девет гола в последните си три мача. Победите с 3:1 над Брага и 4:1 срещу РБ Лайпциг не само класираха Фрайбург за големия мач, но и гарантираха участие в Европа през следващия сезон.

Младият наставник Шустер ще стане най-младият германски треньор, водил отбор във финал на европейски клубен турнир в последните 24 години.

Въпреки това липсата на опит остава сериозен фактор – това е едва втори голям финал в историята на клуба след загубения финал за Купата на Германия през сезон 2021/22.

За Фрайбург залогът е огромен – евентуален триумф ще донесе не само първи значим трофей, но и историческо класиране за Шампионската лига.

Астън Вила и Емери знаят как се печелят финали

От другата страна стои възроденият Астън Вила, който отново се утвърди като сериозен фактор в Европа.

Англичаните достигат финала след впечатляващи резултати, включително 4:0 срещу Нотингам Форест в полуфиналите и зрелищен успех с 4:2 над Ливърпул във Висшата лига.

От началото на сезон 2023/24 няма отбор с повече победи в европейските клубни турнири от Вила – цели 26. Тимът вече си осигури място в следващото издание на Шампионската лига, но амбициите са насочени към нов европейски трофей.

Основната фигура остава Унай Емери – специалистът, който е печелил турнира четири пъти. За испанеца това ще бъде шести голям европейски финал в кариерата му, като той може да стане едва вторият треньор, достигал до финал в Европа с четири различни клуба.

Историята е на страната на англичаните

Двата отбора никога не са се срещали досега. Статистиката обаче не е особено окуражаваща за германците – Фрайбург има само една победа в четири мача срещу английски съперници.

В същото време Астън Вила се представя успешно срещу германски отбори и не е губил от такъв съперник от сезон 2008/09. Освен това английските клубове са спечелили осем от последните десет европейски финала срещу германски опоненти.

Всичко това поставя Вила в ролята на фаворит, но Фрайбург вече доказа, че може да мечтае смело. Интересен факт е, че германският отбор за първи път играе официален мач в Турция.

Дали градът на мечтите ще сбъдне най-голямата мечта на Фрайбург или Вила ще докаже европейското си превъзходство?

Отговорът на този въпрос ще разберем от 22:00 ч. пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG. 

