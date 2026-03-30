Гол-шедьовър украси важна победа за юношеските национали (ВИДЕО)

България се класира за лига &quot;А&quot; на квалификациите за Евро 2027

Юношеските национали до 17 години направиха важна крачка по пътя към Евро 2027. Отборът на Светослав Петров се наложи с 3:0 срещу Литва и заслужи място в Лига "А" на квалификациите за еврошампионата.

Страхотно попадение на играча на Славия Максимилиан Лазаров от далечно разстояние в средата на второто полувреме беше най-ефектният момент в двубоя. С този гол резултатът стана 2:0, след като още в първата минута Виктор Бейков беше дал преднина на "лъвчетата". Крайният резултат беше оформен от Калоян Деянски в 84'.

България завърши на първо място в групата с актив от 7 точки и се класира за следващата фаза.

В другите два мача юношеските национали записаха равенство 1:1 с Азербайджан и победа с 1:0 срещу Малта.

Селекционерът Светослав Петров призова за по-голямо търпение и позитивно отношение към младите български футболисти.

"Като цяло няма как да не бъда доволен. Разочарован съм, ако трябва да бъда честен, от квалификациите в Словакия, защото този отбор има потенциал. Има футболисти с много добри качества.

Искам да призова всички към повече търпение и повече позитивност и да адмирираме нашите млади футболисти, защото аз мисля, че имат качества и бъдещето е пред тях. Прекалено много сме негативни. Няма я тази подкрепа, от която те имат нужда," заяви Петров след мача с литовците.

Автор: Емил Кацаров

славия юноши квалификации светослав петров национали до 17 години Максимилиан Лазаров Калоян Деянски Лига А

Най - важното

Лора Христова освети Троян (ВИДЕО)

Лора Христова освети Троян (ВИДЕО)
Александър Димитров: Две победи не ни залъгват

Александър Димитров: Две победи не ни залъгват
Златна Ева Брезалиева! (ВИДЕО)

Златна Ева Брезалиева! (ВИДЕО)
След половин век чакане: България вдигна трофей №4

След половин век чакане: България вдигна трофей №4

Последни новини

Бой на мач на Везенков в Гърция (ВИДЕО)

Бой на мач на Везенков в Гърция (ВИДЕО)
Александър Димитров: Две победи не ни залъгват

Александър Димитров: Две победи не ни залъгват
Лора Христова освети Троян (ВИДЕО)

Лора Христова освети Троян (ВИДЕО)
Новият национален герой? Кими Антонели променя правилата на играта

Новият национален герой? Кими Антонели променя правилата на играта
