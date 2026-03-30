Гол-шедьовър украси важна победа за юношеските национали (ВИДЕО)

Юношеските национали до 17 години направиха важна крачка по пътя към Евро 2027. Отборът на Светослав Петров се наложи с 3:0 срещу Литва и заслужи място в Лига "А" на квалификациите за еврошампионата.

Страхотно попадение на играча на Славия Максимилиан Лазаров от далечно разстояние в средата на второто полувреме беше най-ефектният момент в двубоя. С този гол резултатът стана 2:0, след като още в първата минута Виктор Бейков беше дал преднина на "лъвчетата". Крайният резултат беше оформен от Калоян Деянски в 84'.

България завърши на първо място в групата с актив от 7 точки и се класира за следващата фаза.

В другите два мача юношеските национали записаха равенство 1:1 с Азербайджан и победа с 1:0 срещу Малта.

Селекционерът Светослав Петров призова за по-голямо търпение и позитивно отношение към младите български футболисти.

"Като цяло няма как да не бъда доволен. Разочарован съм, ако трябва да бъда честен, от квалификациите в Словакия, защото този отбор има потенциал. Има футболисти с много добри качества.

Искам да призова всички към повече търпение и повече позитивност и да адмирираме нашите млади футболисти, защото аз мисля, че имат качества и бъдещето е пред тях. Прекалено много сме негативни. Няма я тази подкрепа, от която те имат нужда," заяви Петров след мача с литовците.

Автор: Емил Кацаров