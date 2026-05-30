Официално: Арне Слот е аут от Юнайтед. Кой ще го наследи?

Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул!

Новината дойде изненадващо в деня на финала на Шампионската лига, а феновете със сигурност са я приели с... облекчение.

Още повече, че Слот си тръгва от тима веднага!

Съобщението

"Ливърпул може да потвърди, че Арне Слот напуска поста на старши треньор с незабавен ефект и че търсенето на негов наследник вече е в действие. Колективно стигнахме до извода, че промяната е необходима, за да може нашият отбор да продължи да се развива и да се движи напред.", пишат от Ливърпул.

Арне Слот пристигна в Ливърпул преди две години, като пое поста от обичания от феновете Юрген Клоп.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

Още в първия сезон (2024/2025) Мърсисайдци станаха шампиони със Слот, но след това последваха разочарования. През изминалата кампания 2025/2026 Ливърпул се класира на косъм за участие в Шампионската лига, като завърши пети.

В най-авторитетния европейски клубен турнир тимът приключи участие на четвъртфинал с две загуби с по 0:2 от ПСЖ.

Допълнително напрежение и недоволство от страна на феновете дойде и заради обтегнатите отношения на мениджъра със звездата Мохамед Салах. Египетският нападател напусна клуба в края на сезона.

Снимка: gettyimages

Наследник

Андони Ираола е най-вероятният наследник на Слот начело, твърдят световните медии.

43-годишният испански специалист направи силна кариера в Атлетик Билбао като футболист, като игра на финалите на Лига Европа, Купата на краля и Суперкупата на Испания.

Като треньор е водил АЕК Ларнака, Мирандес, Райо Валекано, а в Англия има опит начело на Борнемут от юни 2023 до май 2026 г.