bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Официално: Арне Слот е аут от Юнайтед. Кой ще го наследи?

Уволнението е незабавно

Официално: Арне Слот е аут от Юнайтед. Кой ще го наследи?
Reuters

Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул! 

Новината дойде изненадващо в деня на финала на Шампионската лига, а феновете със сигурност са я приели с... облекчение. 

Още повече, че Слот си тръгва от тима веднага! 

Съобщението

"Ливърпул може да потвърди, че Арне Слот напуска поста на старши треньор с незабавен ефект и че търсенето на негов наследник вече е в действие. Колективно стигнахме до извода, че промяната е необходима, за да може нашият отбор да продължи да се развива и да се движи напред.", пишат от Ливърпул. 

Арне Слот пристигна в Ливърпул преди две години, като пое поста от обичания от феновете Юрген Клоп. 

Още в първия сезон (2024/2025) Мърсисайдци станаха шампиони със Слот, но след това последваха разочарования. През изминалата кампания 2025/2026 Ливърпул се класира на косъм за участие в Шампионската лига, като завърши пети. 

В най-авторитетния европейски клубен турнир тимът приключи участие на четвъртфинал с две загуби с по 0:2 от ПСЖ. 

Допълнително напрежение и недоволство от страна на феновете дойде и заради обтегнатите отношения на мениджъра със звездата Мохамед Салах. Египетският нападател напусна клуба в края на сезона. 

Снимка: gettyimages

Наследник

Андони Ираола е най-вероятният наследник на Слот начело, твърдят световните медии. 

43-годишният испански специалист направи силна кариера в Атлетик Билбао като футболист, като игра на финалите на Лига Европа, Купата на краля и Суперкупата на Испания. 

Като треньор е водил АЕК Ларнака, Мирандес, Райо Валекано, а в Англия има опит начело на Борнемут от юни 2023 до май 2026 г.

Снимка: Getty Images

 
Тагове:

ливърпул мениджър андони ираола Арне Слот

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!

Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!
Защо финалът на Шампионска лига е в 19:00 ч. днес?

Защо финалът на Шампионска лига е в 19:00 ч. днес?

Епизод 2: Километри кабели, хиляди крачки и футболни легенди (ВИДЕО)

Епизод 2: Километри кабели, хиляди крачки и футболни легенди (ВИДЕО)
Дани Алвеш шокира: 113 евро в затвора са по-добри от милионите, които спечелих!

Дани Алвеш шокира: 113 евро в затвора са по-добри от милионите, които спечелих!

Последни новини

НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал (0:1)

НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал (0:1)
Защо финалът на Шампионска лига е в 19:00 ч. днес?

Защо финалът на Шампионска лига е в 19:00 ч. днес?

Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!

Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!
Дани Алвеш шокира: 113 евро в затвора са по-добри от милионите, които спечелих!

Дани Алвеш шокира: 113 евро в затвора са по-добри от милионите, които спечелих!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV