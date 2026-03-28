Каква прегръдка! Вижте коя италианска легенда се зарадва на Валери Божинов! (ВИДЕО)

Валери Божинов е един от малцината българи, които са оставили трайна следа в италианския футбол. И това се вижда от отношенията му с легендите.

В момента българинът е в Рим, тъй като бе поканен да бъде част от Отбора на Европа за демонстративен мач срещу легенди на Серия "А".

А те му се зарадваха искрено! Особено Франческо Тоти!

Видеото

В социалните мрежи Божинов публикува кратко видео, което кръсти "Да срещнеш легендата".

На него се вижда колко сърдечно го прегръща Тоти!

Клипът вероятно е от вечерята преди мача, който е днес (28 март). В Отбора на Европа Божинов ще си партнира с имена като Звонимир Бобан, Едгар Давидс, Винсент Кандела. Отсреща на терена ще са... два тима. В италинаския блестят звезди като Тоти, Алесандро Неста, Антонио Ди Натале. В Отбора на света са Хавиер Санети, Хуан Себастиан Верон, Давид Писаро.

Билетите за събитието вече са изкупени.

Следата на Божинов

Огромно признание е поканата към българина, като в Италия със сигурност все още помнят неговия талант.

Всъщност кариерата на Божинов започна в Лече, като на 27 януари 2002 г., той записа името си в историята на Серия "А" като стана най-младият футболист, играл в мач от елита - на 15 години и 11 месеца.

Българинът игра още за Фиорентина, Ювентус, Парма, Верона, Винченца, Тернана, Пескара в Италия.