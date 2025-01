"Легия не може да се мери с милионите и лудите бонуси на ЦСКА"

Полските медиите продължават да публикуват подробности около проваления трансфер на Йоанис Питас в Легия Варшава.

Според goal.pl, откъдето твърдят, че знаят детайли по сделката, родният ЦСКА е спечелил битката за подписа на голаджията с позлатяваща оферта.

DEAL! CSKA-Sofia have reportedly agreed a move for AIK striker & Cyprus international Ioannis Pittas. According to media outlets in Sweden, CSKA will pay €1.75m for his services despite him having just 10 months left on his AIK contract. CSKA will reinvest the €2m Koyalipou fee pic.twitter.com/yhCQiJNGQX