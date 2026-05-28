Мечка разкъса ръката на шеф на БФС (ВИДЕО)

Георги Бижев хранил дивото животно

Тежък инцидент с българин в Румъния. 

Ръката на турист е разкъсана от... мечка. 

Оказва се, че става дума за председателя на Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на Българския футболен съюз във Велико Търново - Георги Бижев.

В любителски клип, заснет край язовир "Видрару" в Румъния, се вижда автомобил с българска регистрация, до който се приближава мечка с малкото ѝ. 

Шофьорът хвърля храна на дивото животно. 

В края на клипа мечката го напада през прозореца. 

Бижев е бил ухапан по ръката и е потърсил медицинска помощ, като предстои да бъде установено дали пострадалият ще има трайни увреждания. 

Храненето на мечки в Румъния е забранено, като глобата е в размер между 10 000 и 30 000 леи (1909 евро – 5727 евро).

Снимка: btvnovinite.bg

У нас отношенията с диви животни и конкретно мечки излязоха на дневен ред наскоро заради намерено тяло до хижа "Рудничар". Разследването показа, че починалият е бил нападнат от мечка. 

