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Българин игра за Милан срещу Интер

Валери Владимиров влезе като резерва при контролата в Пърт

Българин игра за Милан срещу Интер
 
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Българин влезе в игра за Милан срещу вечния съперник Интер! Защитникът Валери Владимиров се появи на терена в 63-ата минута в контролата между двата тима, приключила при 1:1 в австралийския град Пърт.

Федерико Димарко даде аванс на "нерадзурите" в 52-рата минута, а в 84-тата Кристофър Нкунку изравни от дузпа. Така футболистите на Кристиан Киву не успяха да надвият градския си съперник в осми пореден мач.

Преди началото на мача имаше специална програма, която започна с изпълнение на Nessun Dorma, продължи с кратко аборигенско представление и приключи с химните на Италия и Австралия. След това бе почетен легендата на Милан Франко Барези, който напусна този свят преди броени дни.

В памет на Франко Барези

Двата тима запазиха минута мълчание, а пред тях беше положена фланелка с името на великия защитник и неговия номер 6. Всички играчи на "росонерите" носеха именно такава фланелка, а на трибуните имаше специална хореография. Също така през целия двубой на екрана на стадиона стоеше негова снимка как вдига трофея в Шампионската лига, а футболистите на Милан играха с черни ленти.

Последното интервю на Барези: „Милан, любов моя! Загубих родителите си, ти ме спаси“

Интер поведе в 52-рата минута, когато Димарко се разписа с удар отблизо след асистенция на Барела. В средата на полувремето Аморим предприе цели осем смени, пускайки в игра Лука Модрич, Рафаел Леао, дебютанта Гонсало Рамош и Владимиров. В 83-тата минута резервата Нкунку си спечели дузпа след нарушение на влезлия от пейката Карлос Аугусто. След това именно французинът реализира изравнителното попадение от бялата точка.

Юноша на Ботев Пловдив

На Интер му предстои ново дерби в Пърт - този път срещу Ювентус в събота, а в същия ден Милан се изправя срещу Челси в Джакарта, Индонезия.

17-годишният Владимиров е юноша на Ботев Пловдив.

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