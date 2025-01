Националният ни вратар аут за месец

Българинът е основна фигура в състава на Абердийн, като стартира в 16 мача този сезон. Той и отборът му са трети в първата шестица на елита на Шотландия.

Dimitar Mitov has sustained a minor injury and will be out of action for around four weeks.



We wish you a speedy recovery Dimi. pic.twitter.com/QbHJGMeNCg