Познахте ли го? Кой е футболният национал, който целува тази красавица? (ВИДЕО)

Влюбени и щастливи - така можем да опишем тези двамата.

Един роден футболен национал прегръща и целува красивата Бруклин, която носи неговата фамилия.

Подсказваме, че действието в клипа се развива на хиляди километри от България - в далечна Австралия.

Семейство Краеви

Ако сте предположили, че на краткото видео е Божидар Краев, познали сте!

Нападателят е единственият български представител в австралийското първенство, като играе за Уестърн Сидни Уодърърс.

Двамата с Бруклин са заедно от години, като имат един син, роден през август 2024 г.

Красивата австралийка бе у нас преди няколко месеца и гостува във Враца, от където е и съпругът ѝ. Тя често го подкрепя на трибуните и е добре позната на футболните фенове в Австралия.

Божидар на терена

Краев е част от отбора на Уестърн Сидни от 2024 г., като преди това игра за Уелингтън Финикс.

През настоящия сезон 28-годишният футболист е вкарал 4 гола в 19 мача, тимът му обаче е последен в класирането.

За последно Краев игра за националния тим на България през 2025 г. - в контролите с Кипър и Гърция.