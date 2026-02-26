bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортен нюзрум, еп. 113: Сираков и Величков "задушиха" Гонзо! (ВИДЕО)

Ще стане ли Левски шампион?

Кой ще стане шампион на България и достатъчни ли са 10 точки преднина? Левски е лидер в Първа лига с 53 точки. Лудогорец е втори с 43, а след тях са ЦСКА и ЦСКА 1948 с по 40.

Колко точки има да се разиграват до края на сезона? Всичко това ще обсъждаме днес в Епизод №113 на Спортен нюзрум.

Атанас Фурнаджиев: Георги Иванов работи от сутрин до вечер. Не ходи и да обядва!

Гост в студиото ни ще бъде бившият председател на Тръст "Синя България" и настоящ член на организацията – Васил Колев.

И още - БФС обяви "Мисия Талант", покани собственици и президенти на клубове - кой се появи?

Ще донесе ли късмет Веселин Маринова тази вечер на Лудогорец? Гледайте реванша в Будапеща тази вечер от 19:45 ч. по bTV Action или онлайн на VOYO.BG.

Гледайте ни! "Спортен нюзрум" започва точно в 13:00 часа в нашия канал в Youtube!

Спортен нюзрум, еп. 112: Ало, 112! Шампионска виелица помете Делта Форс (ВИДЕО)

 

бфс левски водещи цска шампион youtube лудогорец btv action voyo.bg Спортен нюзрум Васелин Маринов Васишл Колев

Да я подкрепим! Лора Христова е номинирана за изненада на Игрите

Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош? (АНКЕТА)

Дори Десподов е безсилен пред испанската прокоба на ПАОК

Гаджето на Григор Димитров в битка с депресия и тялото си

Реал Мадрид пак бие, Винисиус пак дразни (ВИДЕО)

Дори Десподов е безсилен пред испанската прокоба на ПАОК

Карлос Насар пред bTV: Целта са ми олимпийски титли за България (ВИДЕО)

Футболистки снимани голи години наред!

Да я подкрепим! Лора Христова е номинирана за изненада на Игрите

