bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

23 точки: Лека нощ от Александър Гавалюгов (ВИДЕО)

Българският баскетболист блести за Санта Клара в колежанското първенство на САЩ

Александър Гавалюгов изигра един от най-силните си мачове в колежанското първенство на САЩ по баскетбол и отпразнува победата като Стеф Къри. 20-годишният българин беше големият герой при победата на Санта Клара над Сент Мерис със 76:71.

Успехът класира отбора за финала на турнира на конференция Уест Коуст – нещо, което не се бе случвало от почти 20 години. За последно тимът игра финал през 2007 година.

Съперник там ще бъде традиционният фаворит Гонзага. Залогът в срещата е огромен – победителят ще си гарантира участие в основната схема на финалния турнир на NCAA, известен като легендарната Мартенска лудост.

5 тройки

Гавалюгов се появи от пейката и направи впечатляващ двубой. За 29 минути той се превърна в най-резултатния играч за своя тим с 23 точки и 6 асистенции.

Сашо демонстрира страхотен мерник от далечна дистанция – 5 реализирани тройки от 9 опита. В последните минути наниза 7 точки и асистира за още 4, а при оставащи 13 секунди уби интригата с хладнокръвна тройка за 76:71.

След коша той отпразнува попадението в стил Стеф Къри - с характерния жест Лека нощ.
С този мач българинът записа деветия си двуцифрен резултат за сезона, а за трети път премина границата от 20 точки.

Кръвта вода не става

При Александър Гавалюгов важи напълно фразата "Кръвта вода не става". Дядо му е легендата Венци Славов - петкратен шампион на България, играл в Балкан Ботевград, ЦСКА и Компакт Димитровград, както и в Кипър.

Майка му е Стефка Славова, която бе част от националния отбор на България, а баща му е Иван Гавалюгов - бивш баскетболист на Балкан, шампион и шеф на клуба, а понастоящем кмет на Ботевград.

Брат му Димитър (роден през 2012 г.) също вече играе баскетбол и е част от школата на Балкан. 

Таланта в Александър забелязва и съименникът му Везенков, с когото играят заедно в родния му Ботевград, когато нямат клубни ангажименти.

 
Тагове:

баскетбол колежанско първенство Санта Клара Мартенска лудост Александър Гавалюгов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

След мача с Левски: Локомотив Пловдив пита

След мача с Левски: Локомотив Пловдив пита "Защо?" за дузпата

Четвърто съдебно решение в полза на Весела Лечева за председател на БОК

Четвърто съдебно решение в полза на Весела Лечева за председател на БОК
Ливърпул се завръща в Истанбул за ново

Ливърпул се завръща в Истанбул за ново "чудо"

"Виновна съм за всичко!": Лука Дончич напуснал половинката заради... "Прасковка"?

Последни новини

След мача с Левски: Локомотив Пловдив пита

След мача с Левски: Локомотив Пловдив пита "Защо?" за дузпата

Четвърто съдебно решение в полза на Весела Лечева за председател на БОК

Четвърто съдебно решение в полза на Весела Лечева за председател на БОК

"Част от мен се счупи": Думите на сестрата на Малена разплакват!

В Банско всички карат като Малена Замфирова (СНИМКИ)

В Банско всички карат като Малена Замфирова (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV