НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп.116: Легенда за трите нули!

Развръзката във футболната Първа лига наближава, а с нея напрежението се покачва.

Левски загуби от Лудогорец и развали добрата си серия. А и допусна разградчани да намалят разликата.

Тя вече е 9 точки.

Какво следва?

Момчетата на Хулио Веласкес претърпяха трета загуба от Лудогорец с 0:1 за 2026 г. - първо за Суперкупата, след това за Купата, а сега и в шампионата.

Ще се отрази ли това на състоянието на "сините"? И ще успеят ли те да удържат преднината.

Все пак феновете копнеят за 27-ата титла от 2009 г. насам!

15-ата

В Лудогорец пък от 14 години не са изпускали първото място и не са свикнали в толкова напреднала фаза на сезона да не са лидери.

Е, ще им се наложи през този сезон! Дали обаче ще успеят да догонят "дивото", след като изпуснаха "питомното".

