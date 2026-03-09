bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп.116: Легенда за трите нули!

Интригата се заплита!

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп.116: Легенда за трите нули!

Развръзката във футболната Първа лига наближава, а с нея напрежението се покачва.

Левски загуби от Лудогорец и развали добрата си серия. А и допусна разградчани да намалят разликата. 

Тя вече е 9 точки.

Какво следва? 

Момчетата на Хулио Веласкес претърпяха трета загуба от Лудогорец с 0:1 за 2026 г. - първо за Суперкупата, след това за Купата, а сега и в шампионата. 

Ще се отрази ли това на състоянието на "сините"? И ще успеят ли те да удържат преднината. 

Все пак феновете копнеят за 27-ата титла от 2009 г. насам!

15-ата

В Лудогорец пък от 14 години не са изпускали първото място и не са свикнали в толкова напреднала фаза на сезона да не са лидери. 

Е, ще им се наложи през този сезон! Дали обаче ще успеят да догонят "дивото", след като изпуснаха "питомното".

Правим анализ на ситуацията в "Спортен нюзрум" в нашия канал в Youtube и на сайта btvsport.bg! 

 

левски лудогорец хулио веласкес

