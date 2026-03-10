Ливърпул се завръща в Истанбул за ново "чудо"

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Reuters

Преди 21 години Ливърпул постигна един от най-знаменитите обрати в историята на футбола. Мърсисайдци победиха Милан във финала на Шампионската лига, след като изоставаха с 0:3 на полувремето. Тогава този подвиг бе кръстен "Чудото от Истанбул".

Сега Ливърпул отново ще пътува до най-големия турски град, за да се изправи срещу Галатасарай в осминафиналите на Шампионската лига.

Двата отбора вече се срещната в груповата фаза през настоящия сезон, когато "лъвовете" поднесоха изненадата и победиха с минимално 1:0 след гол от дузпа на Виктор Осимен.

Снимка: Reuters

Сега залогът е място на четвъртфиналите. Галатасарай, изненадващо или не, елиминира на плейофите победа с 5:2 в първия мач и загуба с 2:3 във втория. Така отборът, воден от Окан Бюрюк, се доказа като един от най-неудобните в Шампионската лига.

Ливърпул намери място в топ 8 на груповата фаза и се класира директно за осминафиналите, а жребият определи "червените" да се срещнат отново с Галатасарай.

Миналата година отборът на Арне Слот отпадна на точно на тази фаза от ПСЖ, който впоследствие спечели първи трофей от Турнира на богатите.

Снимка: Reuters

Мърсисайдци не са печелили Шампионската лига от 2019 г., като най-доброто им представяне бе през 2022 г., когато стигнаха до финала и бяха победени от Реал Мадрид с 0:1.

Проблемът в отбора от града на Бийтълс продължават. Списъкът с контузени се удължи, след като Алисън отпадна от групата заради физически проблеми. Добрата новина е, че Флориан Вирц вече е възстановен и се очаква да бъде сред титулярите.

В състава на Галатасарай единственият отсъстващ е Метехан Балтаджъ, който е наказан.

Снимка: Reuters

Могат ли "лъвовете" отново да изненадат своя съперник или този път Ливърпул ще бъде безкомпромисен?

10.03.2026 02:00
