Ливърпул се завръща в Истанбул за ново "чудо"

Преди 21 години Ливърпул постигна един от най-знаменитите обрати в историята на футбола. Мърсисайдци победиха Милан във финала на Шампионската лига, след като изоставаха с 0:3 на полувремето. Тогава този подвиг бе кръстен "Чудото от Истанбул".
Сега Ливърпул отново ще пътува до най-големия турски град, за да се изправи срещу Галатасарай в осминафиналите на Шампионската лига.
Двата отбора вече се срещната в груповата фаза през настоящия сезон, когато "лъвовете" поднесоха изненадата и победиха с минимално 1:0 след гол от дузпа на Виктор Осимен.
Сега залогът е място на четвъртфиналите. Галатасарай, изненадващо или не, елиминира на плейофите победа с 5:2 в първия мач и загуба с 2:3 във втория. Така отборът, воден от Окан Бюрюк, се доказа като един от най-неудобните в Шампионската лига.
Ливърпул намери място в топ 8 на груповата фаза и се класира директно за осминафиналите, а жребият определи "червените" да се срещнат отново с Галатасарай.
Миналата година отборът на Арне Слот отпадна на точно на тази фаза от ПСЖ, който впоследствие спечели първи трофей от Турнира на богатите.
Мърсисайдци не са печелили Шампионската лига от 2019 г., като най-доброто им представяне бе през 2022 г., когато стигнаха до финала и бяха победени от Реал Мадрид с 0:1.
Проблемът в отбора от града на Бийтълс продължават. Списъкът с контузени се удължи, след като Алисън отпадна от групата заради физически проблеми. Добрата новина е, че Флориан Вирц вече е възстановен и се очаква да бъде сред титулярите.
В състава на Галатасарай единственият отсъстващ е Метехан Балтаджъ, който е наказан.
Могат ли "лъвовете" отново да изненадат своя съперник или този път Ливърпул ще бъде безкомпромисен?