Спортен нюзрум, еп. 114: "Син" експрес към 27-ата!

Спортен нюзрум, еп. 114: "Син" експрес към 27-ата!

Има ли кой да спре бързия син влак в родния футбол? 

Левски "похити" Локомотив София и продължава да води в първенството доста убедително. Този път "сините" имат 56 точки - с 13 точки повече от ЦСКА 1948 и Лудогорец, като разградчани са с мач по-малко. 

Левски

Хулио Веласкес - архитектът на този така жадуван успех, вече е чуждестранният треньор на Левски с най-много победи за един сезон - 18. 

Сякаш "синята приказка" отново живее в сърцата на феновете и им дава надежда, че 27-ата е на ръка разстояние. 

Само че най-трудното предстои! 

ЦСКА

В същото време ЦСКА изпрати кошмарен кръг, в който загуби с 0:2 от Септември. 

Някак това разклати ореола на "червения" спасител след фиаското с Душан Керкес - Христо Янев.

Излезе ли от релсите влака на ЦСКА в годината, в която се очаква да бъде открит новият стадион? 

Време за поправителен! Къде да гледате Армения - България?

"Баскетболни дневници", епизод 1: Многоръката Таня Гатева (ВИДЕО)

