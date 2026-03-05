bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортен нюзрум, еп. 115: Разград е под футболна обсада!

Гледайте ни! Започваме в 20:00 ч.

Спортен нюзрум, еп. 115: Разград е под футболна обсада!
bTV

Левски оглавява класирането и сблъсъкът с преследващия го шампион Лудогорец поставя Разград под футболна обсада.

Ще коментираме всичко най-интересно около битката за върха в Първа лига. Бъдете с нас за епизод 115 от "Спортен нюзрум" с мен, Иво Бързаков и Димитър Тасев.

А как се развива двубоят Лудогорец - Левски вижте тук:

НА ЖИВО: Лудогорец - Левски

Левски има 12 точки аванс пред Лудогорец на първото място - 56 срещу 44. "Сините" имат най-добрата атака с 56 отбелязани попадения, както и най-силната защита. Разградчани имат само един допуснат гол повече, обаче са реализирали 42.

В предишния кръг Левски срази Локомотив София с 4:3 след обрат, докато Лудогорец направи 1:1 с Локомотив Пловдив насред Разград.

върха левски пряко шампион на живо лудогорец първа лига Спортен нюзрум

