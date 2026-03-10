"Част от мен се счупи": Думите на сестрата на Малена разплакват!

Всяка подкрепа за Малена Замфирова е ценна! Ден, след като претърпя операция в Грац, Австрия, българската талантлива сноубордистка продължава да получава окуражителни съобщения. А най-важните са от... най-близките.

16-годишната Малена вече се утвърди като име в световния сноуборд. Само седмица преди да бъде блъсната от скиор в Шпиндлерув Млин в Чехия, тя се качи за трети път на подиум в Световната купа. Последвалият инцидент и тежката ѝ травма - счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото, обединиха общността.

Но най-тежко ситуацията понасят най-близките - майка ѝ и баща ѝ, които са плътно до нея в Австрия, както и братята и сестрите ѝ.

Думите на Биби

Сестрата на Малена - Биляна, използва социалните мрежи, за да изрази своята подкрепа към сноуборд звездата.

"Част от мен се счупи... Бързо възстановяване, миличка! Държа ръката ти, за да се изправим заедно по-силни", написа тя, с което трогна стотици в социалните мрежи.

Биляна публикува и няколко снимки, с които подкрепи сестра си. Те също разчувстваха.

Самата Малена ги пресподели, въпреки че е в болница. Именно тези съобщения повдигаха духа ѝ в последните дни.

Подкрепа

Тежката ситуация с Малена обедини и сноубордисти по целия свят. Още на спускането в Шпиндлерув Млин нейните колеги се събраха, за да ѝ пожелаят бързо възстановяване.

С емблематичните за Замфирова лепенки на бузите карат, както сноубордисти от световния елит, така и деца, тръгнали по стъпките ѝ.

След двете операции в Австрия, за Малена предстоят още интервенции. Добрата новина е, че тя няма разкъсана кръстна връзка на коляното.

Баща ѝ Анатолий прогнозира, че поне до септември талантливата сноубордистка ще трябва да се придвижва с патерици.