"Част от мен се счупи": Думите на сестрата на Малена разплакват!

Биляна показа снимки от детството

Всяка подкрепа за Малена Замфирова е ценна! Ден, след като претърпя операция в Грац, Австрия, българската талантлива сноубордистка продължава да получава окуражителни съобщения. А най-важните са от... най-близките. 

16-годишната Малена вече се утвърди като име в световния сноуборд. Само седмица преди да бъде блъсната от скиор в Шпиндлерув Млин в Чехия, тя се качи за трети път на подиум в Световната купа. Последвалият инцидент и тежката ѝ травма - счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото, обединиха общността. 

Но най-тежко ситуацията понасят най-близките - майка ѝ и баща ѝ, които са плътно до нея в Австрия, както и братята и сестрите ѝ. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)

Думите на Биби

Сестрата на Малена - Биляна, използва социалните мрежи, за да изрази своята подкрепа към сноуборд звездата. 

"Част от мен се счупи... Бързо възстановяване, миличка! Държа ръката ти, за да се изправим заедно по-силни", написа тя, с което трогна стотици в социалните мрежи. 

 
 
 
Биляна публикува и няколко снимки, с които подкрепи сестра си. Те също разчувстваха. 

Самата Малена ги пресподели, въпреки че е в болница. Именно тези съобщения повдигаха духа ѝ в последните дни. 

Подкрепа 

Тежката ситуация с Малена обедини и сноубордисти по целия свят. Още на спускането в Шпиндлерув Млин нейните колеги се събраха, за да ѝ пожелаят бързо възстановяване

С емблематичните за Замфирова лепенки на бузите карат, както сноубордисти от световния елит, така и деца, тръгнали по стъпките ѝ

След двете операции в Австрия, за Малена предстоят още интервенции. Добрата новина е, че тя няма разкъсана кръстна връзка на коляното

Баща ѝ Анатолий прогнозира, че поне до септември талантливата сноубордистка ще трябва да се придвижва с патерици. 

Бащата на Малена: Очакваме да хвърли патериците до 10 септември (ВИДЕО)
