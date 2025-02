Празник в Гьозтепе! Мъри преподписа

Празник за феновете на Гьозтепе! Станимир Стоилов удължи договора си до края на сезон 2026/2027.

"Много сме доволни, че партньорството ни със Станимир ще продължи поне до края на сезон 2026/27. Вярваме, че той е перфектният треньор за нашия проект и сме щастливи, че той избра да посвети бъдещето си на Гьозтепе. Вярваме, че с упорит труд и смирение най-добрите дни са пред нас.", коментира пред официалния сайт на Гьозтепе спортният директор Иван Манса.

Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattık.



Stanimir Stoilov has signed a new contract to commit his future to our yellow-red colors until the end of 2026/27 season with an option to extend one more year.… pic.twitter.com/FO129zmmEP