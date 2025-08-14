Левски удари Сабах и в Баку, чака АЗ Алкмаар

Левски се класира за плейофите в Лига на конференциите! "Сините" преодоляха третия квалификационен кръг след нов успех срещу азербайджанския Сабах, този път с 2:0 като гости.

Така тимът на Хулио Веласкес продължава напред с общ резултат 3:0 (1:0 в София преди седмица).

Головете за столичния гранд в Баку отбелязаха Радослав Кирилов в края на първата част и резервата Мазир Сула в заключителните минути.

Снимка: levski.bg

По този начин Левски остава без загуба срещу представители на Азербайджан в евротурнирите. "Сините" имат победа и равенство срещу ФК Баку във втория квалификационен кръг на Шампионската лига през сезон 2009/2010 - 2:0 и 0:0.

Към плейофите

Следващият съперник на Левски, крачка преди основната фаза на третия по сила европейски клубен турнир, най-вероятно ще бъде АЗ Алкмаар. Нидерландците спечелиха с 3:0 първия двубой с Вадуц (Лихтенщайн).

Първият мач от плейофите е след седмица (21 август) на Националния ст. "Васил Левски". Реваншът е насрочен за 28 август.

Левски започна в Лига Европа, където елиминира Апоел Беер Шева (Израел), преди да отпадне от Брага (Португалия).

Съставите

Сабах: 92. Стас Покатилов - 80. Аким Зедадка (85' - 53. Андрей Виктор), 3. Стив Солве, 40. Игор Ногейра, 5. Рахман Дашмадиров (46' - 11. Кахем Парис) - 22. Зинедин Улд-Халед (64' - 6. Абдулах Хайбулев), 13. Иван Лепиница - 70. Джеси Секидика (64' - 10. Анатоли Нуриев), 20. Джой-Ланс Микелс, 7. Боян Летич - 18. Павол Шафранко (К) (78' - 88. Кхаял Алиев)

Левски: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон - 18. Гашпер Търдин, 10. Асен Митков (72' - 8. Карлос Охене) - 88. Марин Петков (К) (72' - 95. Карл Фабиен), 17. Евертон Бала (72' - 37. Рилдо), 99. Радослав Кирилов (82' - 6. Цунами) - 77. Борислав Рупанов (63' - 22. Мазир Сула)

