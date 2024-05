Реал, Атлетико и Ювентус в битка за наш защитник

Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Ювентус водят битка за български защитник. Разбира се, не става дума за първите им отбори, но интересът от трите европейски гранда е наистина впечатляващ.

Кристиан Николаев от дублиращия отбор на Алкоркон е роден в Испания, но има български корени. Централният бранител тренира и с титулярите на тима, който участва в Ла Лига 2.

Висок е 1,95 м и се отличава със сила и бързина. Той е влязъл в полезрението и на Евертън, съобщава Mundo Deportivo.

На този етап най-близо до подписа на Кристиан е Атлетико Мадрид. Преди няколко месеца пък контакт са установили и представители на Реал. Ако премине пък в Ювентус, Николаев ще е вторият българин в академията след Марсел Бибишков.

Real Madrid are following Cristian Nikolaev (born in 2006) very closely. He is the center-back of Bulgarian origin and is almost 2 meters tall. Atléti are also behind him.



