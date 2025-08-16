Призна, че е девствена, а след това се случи нещо, което не е очаквала

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
43-годишната американка Лоло Джоунс е известна с участието си както в зимните, така и на летните олимпийски игри. През лятото се състезава в лека атлетика, а през зимата - сяда в бобслея. Но Джоунс е известна и с факта, че като ревностна християнка все още не е била с мъж.

"Сърцето ми обаче постоянно се къса..."

"Моля се на Бог да ме благослови с добър мъж. Моля се за това от години. Моля се дори да премахне желанието за брак от сърцето ми, ако не иска да ме види омъжена. Наистина го искам и наистина искам семейство. Сърцето ми обаче постоянно се къса", казва Джоунс, която от години не може да намери подходящия мъж за себе си.

Тази атрактивна спортистка казва, че не ѝ е лесно.

 "Подиграват ми се, защото не искам да правя секс преди брак. Мъжете ми изпращат съобщения, че съм стара и че трябва да се откажа от принципите си. Затова просто плача. Къде си, Боже? Йоан 14:14 казва: Ако поискате нещо от Мен в Мое име, ще го направя. Твоето слово казва, че двама са по-добри от един. Просто моля Бог да уважи сърцето ми, писна ми да ми се подиграват", каза Лоло Джоунс.

Казва, че публичното признание, че е девствена, е направило още по-трудно за нея да намери правилния мъж.

"Къде си, Боже? Йоан 14:14 казва: Ако поискате нещо от Мен в Мое име, ще го направя"

- Това уби“ всичките ми срещи. Преди това поне имах шанс, а след това дори не и това. Тя се отдръпна от голяма сцена заради всичко. В момента работя в градината. Знам, че звучи странно, но правя по-спокойни неща“, каза тя наскоро.

Джоунс изпрати послание до всички жени.

Моля, разберете, че това е трудно пътуване. Има много девственици и искам те да знаят, че това е най-трудното нещо, което съм правила през живота си“, каза Джоунс.

Тя казва, че все още се надява да стане майка и да се обърне към медицински асистирано оплождане или ин витро процедура.

