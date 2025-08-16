Волейболистките на България ще играят за бронза от световното

Българският национален отбор не успя да се класира за финала на световното първенство по волейбол за девойки до 21 години.

В Индонезия походът към титлата на момичетата на Драган Нешич беше спрян от Япония. Българките загубиха полуфинала с 0:3 (17:25, 18:25, 13:25).

Така те ще играят за бронзовите медали от световното утре, 17 август.

Мачът

След героичните победи над САЩ и фаворитките от Полша с по 3:0, този път съперничките ни се оказаха по-подготвени.

Снимка: FIVB

Националките не показаха достатъчно сили, с които да се противопоставят на азиатките и не успяха да продължат напред.

Най-резултатна за българките бе Ива Дудова с 15 точки.

Предстоящо

Така утре, 17 август "лъвиците" ще играят за бронзовите медали срещу Бразилия.

Финалът е Япония - Италия.

Снимка: FIVB

