Волейболистките на България ще играят за бронза от световното

Япония спря похода ни към титлата

Волейболистките на България ще играят за бронза от световното
Българският национален отбор не успя да се класира за финала на световното първенство по волейбол за девойки до 21 години.

В Индонезия походът към титлата на момичетата на Драган Нешич беше спрян от Япония. Българките загубиха полуфинала с 0:3 (17:25, 18:25, 13:25).

Така те ще играят за бронзовите медали от световното утре, 17 август. 

Мачът

След героичните победи над САЩ и фаворитките от Полша с по 3:0, този път съперничките ни се оказаха по-подготвени. 

Националките не показаха достатъчно сили, с които да се противопоставят на азиатките и не успяха да продължат напред. 

Най-резултатна за българките бе Ива Дудова с 15 точки. 

Предстоящо

Така утре, 17 август "лъвиците" ще играят за бронзовите медали срещу Бразилия. 

Финалът е Япония - Италия.

