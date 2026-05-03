"Да сменим цифрата на автобуса": Какво каза Веласкес след триумфа?

Всичко е ясно! След 17 години чакане Левски отново е футболен шампион на България!

Клубът подпечата титлата на своя стадион "Георги Аспарухов" след минимална победа срещу ЦСКА 1948. Така Левски е недостижим на върха.

А сред най-щастливите очаквано беше треньорът Хулио Веласкес.

Речта

Очаквано, празненствата в дома на Левски започнаха веднага след последния съдийски сигнал. На трибуните имаше над 18 000 фенове, които веднага запалиха факли и започнаха със скандиранията.

А на терена футболисти и щаб в синьо празнуваха!

Испанският специалист Веласкес бе в центъра на събитията, като, по желание на футболистите, произнесе кратка и емоционална реч:

"Трудно е да се говори сега. Наистина оценявам усилията ви и вашата отдаденост от първия ден. Не само сега, но и през отминалия сезон. Миналият сезон преодоляхме различни трудности, но през този сезон от първия ден всички знаехме, че е възможно.

И помнете – днес го постигнахме! А сега да сменим шибанатаната цифра на автобуса", заяви емоционално Веласкес пред своите футболисти.

На автобуса на Левски все още седи 26 - броят на титлите от българското първенство преди триумфа през сезон 2025/2026!

Веласкес в Левски

Испанецът акостира на стадион "Георги Аспарухов" в началото на 2025 г., когато замени освободения Станислав Генчев.

Под негово ръководство през миналия сезон Левски завърши втори, а през настоящия прекъсна 17-годишното чакане за титла.

Статистиката показва, че в 61 мача под ръководството на Веласкес шампионите имат 37 победи, 13 равенства и 11 загуби.

Договорът на испанеца е до края на сезон 2027/2028.