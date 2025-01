Желан от ЦСКА: Феновете не вярват, че това е майка му!

Трансферна бомба в ЦСКА. "Армейците" са близо до привличането на шампион с Байерн Мюнхен, твърди френският журналист Кристиан Жанпиер.

Става дума за 23-годишния Леон Дажаку, който в момента е свободен агент. Може да играе като крило или централен нападател.

Според Жанпиер, роденият в Германия футболист ще стане част от ЦСКА до дни. За последно той е носил екипа на Хайдук, като през сезон 2024/25 има 10 мача в първенството и два за Купата. Освободен е от хърватския тим по дисциплинарни причини.

Дажаку е играл още за Унион и Щутгарт, като има общо шест двубоя в Бундеслигата, но без отбелязан гол.

CSKA Sofia have target the striker Leon Dajaku!



The striker has already reached an agreement with the "reds" and is expected to sign in the coming days.



Undoubtedly a transfer blow for the Bulgarian team#cska #cskasofia #transfernews pic.twitter.com/Mjyom8V8kb