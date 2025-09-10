bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бокс

6 години по-късно: Първи медали за България от световно по бокс! (ОБНОВЕНА)

Рами Киуан отказа шотландец

Радослав Росенов гарантира първи медал за България от световни първенства за последните 6 години, след като спечели четвъртфиналния си двубой на 60 кг срещу англичанина Уилям Хюит на планетарния шампионат в Ливърпул. Той спечели с пълно съдийско единодушие.

Последното отличие за българските национали бе на Радослав Панталеев в тежката категория. Той заслужи бронз.

Европейският шампион до 23 години от София 2024 доминираше първата част и взе преднина с няколко силни удара с лявата ръка. Това разтресе боксьора от Уигън и Росенов надделя с пъргавината си и бързите удари във втория, с което се сдоби с категоричното превъзходство.

Росенов довърши съперника в третата част и по този начин си гарантира поне бронзов медал на Световното първенство в Англия. С победа над бразилеца Луис Оливейра, шампион на Южна Америка от 2022, българинът ще получи правото да боксира за злато на финала на 60 кг.

Минути по-късно и Рами Киуан (75 кг) елиминира шотландеца Алън Пери за втори български медал в Ливърпул. Българинът спечели с 5:0 съдийски гласа.

Това е най-голямото постижение в кариерата на национала. През миналата година Киуан спечели европейската титла.

Уилиам Чолов е пети в света! (ВИДЕО)

 

