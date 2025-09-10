Новак Джокович вече е постоянен жител на Атина, похвалиха се гръцките медии. За подобен ход на 24-кратния шампион от Големия шлем се говореше от няколко месеца, като той на няколко пъти бе в гръцката столица заедно със съпругата си Йелена.

Двамата посещаваха местни училища в търсене на най-доброто възможно място за децата си. Новак дори се срещна и с премиера на Гърция Кириакос Мицотакис.

Нов живот

Изглежда след участието си на US Open Джокович и семейството му са се насочили директно към Атина. Според информацията, цитирана от Tenniskafe, те ще живеят в южните предградия на столицата, като са наели къща в Глифада. Децата им Стефан и Тара вече посещават и местното частно британско училище „Сейнт Лоурънс“.

Във вторник тенисистът е бил и сутринта, и следобед в тенис клуб „Кавури“, където е играл тенис със сина си Стефан.

Снимка: Reuters

Очакванията са в следващите няколко месеца семейството да остане изцяло в Атина. Самият той вече каза, че единственото му планирано участие до края на сезона е АТР 250 турнира в Атина между 2 и 8 ноември. Надпреварата се организира от семейството на легендарния тенисист, който предпочете да го премести от родния си Белград заради разногласия с президента на страната Александър Вучич.

Ноле има имоти още в Монте Карло и Марбея.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK