Бившият президент на Палермо открит мъртъв

Бившият президент на италианския футболен Палермо Пол Бакаглини е открит мъртъв. Тялото на предприемача е намерено от партньорката му в дома им в Сеграте. Разследващите разследват самоубийство, но аутопсия в следващите часове ще изясни всички съмнения.

Бакаглини – човекът, който обеща на сицилианския клуб нова ера на величие. Само на 41 години, той си отиде, оставяйки след себе си не само скръб и въпроси, но и едно усещане за нереализирана мечта.

Скръб и въпроси

Роден в Чикаго, израснал в Падуа, Пол сякаш винаги живееше на границата между два свята. Баскетболен талант в младежките си години, той бързо намери истинското си призвание не на игрището, а пред камерите.

С безмилостния си стил и харизматично присъствие, Бакаглини се превърна в лице на италианската телевизия – дързък репортер в „Le Iene“, човек, който караше политиците да се потят под светлините на прожекторите. Татуировките му – десетки символи по тялото му – бяха негова визитна картичка: бунт, индивидуалност, амбиция.

После дойде новият му образ – този на инвеститор, предприемач, мечтател. През 2017 г. името му се свърза с нещо още по-голямо: футболния клуб Палермо. С обещания за милиони, с орел, татуиран на гърдите, Пол обеща на града възраждане. За феновете това бе начало на нова епоха, припомнят медиите на Апенините.

Но с времето усмивките се превърнаха в съмнения, а преговорите – в сянка от неизпълнени обещания. Сделката се разпадна, а Пол напусна сцената на сицилианския футбол така, както я бе завладял – внезапно, шумно и драматично.

